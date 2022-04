Režisér obou filmových adaptací Sonica by rád natočil snímek inspirovaný Smash Bros

Vytvořit takový film by však zabralo mnoho úsilí.

Jeff Fowler byl během nedávného rozhovoru dotázán, jestli by vzhledem k častému obsazení postavy Sonica ve Smash Bros hrách, byl otevřený režii filmu založeném na této populární nintendovské bojové sérii.

„Nic by mi neudělalo větší radost, než prostě hodit všechny postavy do velkého společného souboje a vytvořit z toho Smash Bros film,“ odpověděl Fowler. „Jenomže to by samozřejmě vyžadovalo mnoho práce ze strany právníků, než bychom se do něčeho takového vůbec mohli pustit.“ Následně režisér ještě dodal: „Dostat Maria a Sonica do ringu, pro to by každý umíral, ne? Je to prostě klasika.“

Uvidíme, jestli nám filmová plátna jednoho dne něco podobného nabídnou. Brali byste to?