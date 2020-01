Režisér Rogue One by rád natočil film Control, vývojáři nejsou proti

Režisér Gary Whitta, který stál mimo jiné třeba za filmem Rogue One: Star Wars Story, odpovídal na otázky fanoušků na Twitteru a není asi příliš velkým překvapením, že někdo se rozhodl zeptat na to, jaká hra by byla nejlepší pro filmové zpracování a zda by se jí byl režisér ochotný ujmout. O tom měl Whitta zřejmě hned jasno, protože bez jakýchkoliv okolků napsal, že podle něj je nejlepším adeptem na filmové zpracování Control a s radostí by se ho ujal.

Jeho reakce si nemohl nevšimnout i Thomas Puha z Remedy, který se okamžitě režisérových slov chytil a vybídl ho k dialogu. Zjevně to zatím samo o sobě nic neznamená, ale už jenom možnost, že by podobná spolupráce vznikla a byl by o ni zájem vypovídá o tom, že bychom se v budoucnu opravdu filmového Controlu dočkat mohli. Přece jenom je pravda, že jde o poměrně zajímavý materiál s dostatečně zajímavou příběhovou linkou, aby uživil celovečerní podívanou na stříbrném plátně. Chtěli byste vidět filmové zpracování Controlu?