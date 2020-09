Riders Republic od Ubisoftu je plná multiplayerových extrémních sportů

Ubisoft Annecy označuje Riders Republic jako MMO hřiště, na kterém se můžete vyřádit na kole, lyžích, snowboardech a wingsuitech, které mohou mít i raketový pohon. Celé se to bude odehrávat v národních parcích Spojených států a kromě multiplayerového obsahu bude k dispozici i mód kariéry.

Vývojáři vsází na sociální prvky. Do závodů se bude moci pustit více než 50 hráčů najednou. Tento počet platí pouze pro PC verzi a novou generaci konzolí. Na té stávající se bude pohybovat kolem 20. Soupeřit mezi sebou můžete nejen v jízdě na čas, ale jsou tu i výzvy spojené s triky.

Můžete soutěžit jako jednotlivci nebo se pustit například do týmových módů, kde se proti sobě hráči postaví ve skupinách po šesti. Pokud byste chtěli Riders Republic brát alespoň trochu vážně, tak přesně pro vás tady budou online šampionáty, systém ranků a žebříčků, kde budete soupeřit s jezdci z celého světa.

Kariéra pak slouží hlavně jako úvod do mechanik a hratelnosti Riders Republic. Celým procesem hráče provází mentor Brett Nale, který vám kromě užitečných týmů také zařídí exkluzivní sponzorství. Svého talentovaného jezdce si samozřejmě budete moci náležitě upravit. Nedivili bychom se, kdyby se kosmetické doplňky prodávaly skrz mikrotransakce. Přeci jen je řeč o Ubisoftu.

Celý herní svět je vytvořen v měřítku 1:1 podle reálných výškových map. I přes to ale nejsou všechny národní parky úplně identické se skutečností. Občas si vývojáři zkrátka něco upravili, aby se jim to do hry lépe hodilo. Konkrétně se podíváme do sedmi parků - Mammoth Mountain,Yosemitský národní park, Grand Teton, Sequoia, Bryce Canyon, Zion a Canyonlands.

Vydání není vůbec daleko. Riders Republic na pulty obchodů dorazí 25. února 2021 a zahrajete si na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X a Stadii. Bude také součástí předplatného Uplay+. K nové generaci konzolí Ubisoft ještě dodává, že hra na ní poběží v 60 FPS.