Microsoft odhalil další nadílku her zdarma v programu Games With Gold, tentokrát na měsíc říjen. A jde o pěkně nostalgický návrat do dob minulých ke klasikám žánru.

Počas října k vám na konzole Xbox One a Xbox Series X/S dorazí rytmická akce Aaero, futuristická parkourová akce Hover, a především kultovní fantasy Castlevania: Harmony of Despair a survival horor Resident Evil Code: Veronica X. Zavzpomínáte si?