Riot Games představuje Valorant, FPS střílečku kombinující CS a Overwatch

V posledních dnech jste na internetu mohli zachytit nejrůznější úniky týkající se Valorantu. Nyní už to máme vše z oficiálních zdrojů. Tvůrci se nijak netají tím, že cílí na hardcore hráče a počítají s tím, že se dostanou na e-sportovou scénu. Na oficiálních stránkách se tak hned mezi prvními popisky píše, že se chystají 128 tickové servery, podpora až 144 FPS a cílí se na ping nižší než 35 ms pro hráče po celém světě.

Na Valorant ale nebudete potřebovat nadupané PC. 30 FPS prý zvládne i starší stroj. Tohle je docela typické pro hry od Riot Games. U Valorantu si to mimo jiné mohli dovolit díky stylizaci, která do jisté míry připomíná například Team Fortress 2.

Hratelnost pak kombinuje prvky her jako je Counter Strike a Overwatch. Prý půjde hlavně o taktiku, ale budete mít na výběr z různých hrdinů s odlišnými schopnostmi. Při vydání jich má být celkově 12 a z počátku bude k dispozici čtveřice map. Na to, abychom si hru sami vyzkoušeli, nebudeme muset čekat dlouho. Vyjít má totiž už v létě a bude free-to-play. Na bližší informace ohledně toho, jak hra funguje a co jsou jednotlivý hrdinové zač, se podíváme v samostatném článku.