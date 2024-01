Riot Games propouští přes 500 zaměstnanců a končí s vydáváním příběhových her

Velká propouštěcí vlna, která se herním průmyslem valí od minulého roku, má k dnešnímu dni další objeti. Nevyhnulo se jí ani studio Riot Games, které se do historie zapsalo díky League of Legends. Včera večer bylo zaměstnancům oznámeno, že 11 %, respektive 530 zaměstnanců přichází o své místo. K tomu navíc dojde k několika změnám ve vývoji dalších novinek i již existujících her.

Sociální sítě jsou momentálně poseté vyjádřením od členů Riotu ohledně toho, jestli se jich propouštění týká nebo netýká. Mnozí z nich do poslední chvíle nevěděli, jak to s nimi vypadá, protože jim předem nebylo nic řečeno. Studio je alespoň velmi otevřené ohledně toho, jaké kompenzace propuštění vývojáři dostanou. Mezi ně spadá například minimálně šestiměsíční odstupné, zdravotní pojištění a mohou si nechat pracovní počítač a akcie studia, pokud nějaké během své kariéry dostali. Takové výhody v herním průmyslu nejsou samozřejmostí ani zdaleka.

Jak se tedy změní další vývoj ve studiu? Jasnou prioritou je další vývoj League of Legends, Valorantu, Teamfight Tactics a mobilního Wild Riftu. Hodlají do svých her více integrovat esporty, hudbu a další součásti zábavního průmyslu, mezi které spadá například pokračování seriálu Arcane. Stále se také počítá s bojovým Project L, o kterém bychom se měli více dozvědět v letošním roce.

Jistě jste si všimli, že nepadla zmínka o karetním Legends of Runeterra. Tato část týmu doznala největšího osekání a Riot přiznává, že kartičky byly už od svých počátků finančně neudržitelné. Zbytek týmu se bude věnovat hlavně singleplayerovému módu Path of Champions namísto dalších kompetitivních režimů. Vydavatelství Riot Forge, v jehož rámci společnost půjčovala licenci studiím třetích stran, pak končí úplně. Bandle Tale, které vychází v únoru, bude zároveň tím posledním, co z Riot Forge vzejde. I když byli The Mageseeker, Ruined King, Song of Nunu, Hextech Mayhem i Convergence vesměs dobré hry, s prodeji to nebylo nikterak slavné.

Konec Riot Forge je ale velká škoda, protože zároveň s ním odpadá i značná část objevování světa a příběhů Runeterry, které se přes LoLko vyprávějí o dost složitěji. Tomu, že Riot nevidí příběh jako prioritu, odpovídá i propuštění Grahama McNeilla, který napsal několik povídek.

Zdroj: Riot Games