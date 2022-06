Riot Games rozjíždí spolupráci s Game Passem. Dostanete šampiony, kartičky i mini legendy

Předplatné Microsoftu se rozrůstá o hry studia Riot Games. Bonusy, které s ním získáte, se hodí hlavně pro začátečníky.

V Game Passu kromě samotných her najdete spoustu dalších bonusů, mezi které se již brzy zařadí obsah zdarma do několika free-to-play her studia Riot Games. Nebudete tak muset trávit dlouhé chvíle s odemykáním všech šampionů v League of Legends nebo agentů ve Valorantu. Na tyhle bonusy vám bude stačit běžná verze předplatného. Propojení bude fungovat podobně jako s Prime Gaming od Amazonu. Použít můžete i existující účet Riotu.

Jak již bylo řečeno, v League of Legends se vám s Game Passem zpřístupní všichni šampioni a ve Valorantu všichni agenti. Předpokládáme, že s dalším rozšířením soupisek v budoucnu se nováčci předplatitelům zpřístupní také. Aby toho ale nebylo málo, tak všechny šampiony dostanete také v mobilním League of Legends: Wild Rift.

Hráči karetních Legends of Runettera pak ve své sbírce najdou kompletní Foundation Set, což vám značně pomůže v začátcích. V tomhle případě to ale není tak velká věc, protože karet v LoR už je mimo tento set velké množství, takže vám stejně nezbyde nic jiného než otevírání balíčků.

Do pětice tady máme něco i pro stratégy. Teamfight Tactics je riotí verze auto-chess a stále se těší docela velké popularitě. Tady vlastně ani není pořádně do odemykat, takže dostanete pouze mini legendy, které fungují jako vaši herní avataři.

Zdroj: Xbox