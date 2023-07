Riot Games ukázalo v pohybu bojový Project L. Hlavní herní mód je postavený na soubojích dvojic

Po dlouhé době přišla řeč na Project L, bojovou hru od Riot Games, která byla původně oznámena během oslav 10. výročí League of Legends. Nedalo by se říct, že bychom o něm měli přehršel informací. Přeci jen neznáme ani jméno. Vývojáři se po delší době ozvali s dalším videem, ve kterém odhalili, že Project L je vlastně týmová 2v2 bojovka.

V praxi to bude fungovat podobně jako Tag Team mechanika, se kterou jsme se setkali v některých bojovkách už v minulosti. Project L je ale odlišný v tom, že obě postavy ovládá jiný hráč. Zatímco jeden bojuje proti nepříteli, druhý čeká na správnou příležitost, kdy svého kolegu může vystřídat. Můžete se podívat na jeden celý zápas od vývojářů, pokud tomu stále nemůžete přijít na kloub.

Následně přišlo ještě jedno odhalení. Před zápasem si kromě šampionů budete také vybírat Fuse. Tento systém bude měnit funkce spolupráce postav mezi sebou, což ještě více přidá na komplexnosti. Nebudeme lhát, z ukázky to na nás působí hodně zmateně. S Fuse systémem bude balanc hry ještě o něco složitější, ale vzhledem k tomu, jak dlouho vývoj trvá, si snad tohle v Riot Games pohlídají. Jen doufáme, že balancování hry nemá na starosti stejný tým jako League of Legends, protože to by určitě dobře nedopadlo.

Sólo hráči se ale nemusejí bát, že by si nevystačili. Project L nabídne vedle 2v2 také 1v1, a dokonce i 2v1, kdy jeden hráč bude mít pod kontrolou oba šampiony. Když už jsme u šampionů, zatím známe jen tři, kteří se v Projectu L objeví - Darius, Ahri a Ekko. Už příští týden ale bude odhalen další. Riot Games totiž nebude chybět na Evo 2023, velké akci plné turnajů v bojových hrách. Návštěvníci také budou mít možnost si poprvé Project L osahat v rámci dema.