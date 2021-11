Riot oslavuje příchod seriálu Arcane nejen skrz své hry. Jak získáte všechny odměny?

Vydání první sezóny seriálu Arcane zasazeného v univerzu League of Legends je pro Riot Games očividně velkou událostí. Snaží se k němu natáhnout hráče všemi možnými způsoby. Událost RiotX Arcane bude trvat celý měsíc a odstartuje už tento víkend. V neděli budete moci sledovat premiéru prvního dílu na Twitchi. Vysílání začíná na oficiálním kanále Riot Games už v 1:30 ráno a v 11:00 pak přijde repríza přívětivější pro Evropské diváky. První díl Arcane ale budou moci vysílat i všichni ostatní streameři na Twitchi, takže záleží na vás, u koho se budete koukat. Důležitější ale je, že už za sledování dostanete první odměnu. Stačí si propojit váš Twitch a Riot účet a můžete získat ikonu, skin na wardu a dvojici emotů.

Spolupráce s Twitchem se týká i zdejšího předplatného Prime Gaming, skrz které můžete momentálně také získat věci do her Riotu. Pokud chcete dostat ještě něco navíc, zamiřte na stránky RiotX Arcane. V tomto malém interaktivním příběhu můžete narazit na pár skrytých bonusů.

V ten samý den se rozjedou eventy i ve všech velkých titulech Riot Games - League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runettera, Valorant a League of Legends: Wild Rift. Co vás v každém z nich čeká?

League of Legends

Hráči nejhranější MOBA hry současnosti se mohou těšit na spoustu novinek. Jen zřídkakdy se stává, že by Riot rozdával zdarma skiny pro šampiony. Tentokrát ale udělá výjimku a skiny inspirované seriálem Arcane budou moci získat všichni hráči zdarma. Týká se to šampionů Vi, Jinx, Jayce a Caitlyn. Skiny bude možné získat skrz mise, které budou do hry přicházet v průběhu celého měsíce, takže nepropadejte panice, pokud je ve svém klientu neuvidíte hned v den startu eventu.

Cailtyn společně se skinem dostane i celkové grafické vylepšení týkající se jejího základního modelu i všech ostatních skinů. Na mapu vyvolávačova žlebu pak dorazí ozdoby s tematikou Piltoveru a Zaunu, což jsou regiony, kde se Arcane odehrává. A aby toho nebylo málo, tak s tímto patchem také odstartuje předsezóna 2022, která přidává do hry nové předměty, draky a spoustu dalšího.

Teamfight Tactics

Ve zdejší variaci na auto chess vás čeká úplně nový set postav. Sada Udělátka a vychytávky mění celé herní třídy i mechaniky. Kromě toho dojde i na nové herní módy. V jednom z nich například hrajete ve dvojicích.

Nově také kromě mini-legend budete moci jako svého avatara použít zmenšeniny šampionů. Mezi ně patří Jinx, Ekko a Vi.

Legends of Runeterra

Kartičky ze světa League of Legends jsou na tom také velmi dobře. I když nejsou tak populární jako samotná MOBA, tak si stále drží početnou komunitu hráčů, a i pro ty příchod Arcane znamená několik novinek. Do hry přibyde permanentní PvE mód jménem The Path of Champions.

Spolu s tím do hry dorazí i nový šampion - Jayce. Těšit se můžete i na kosmetické doplňky s tematikou Arcane a rovnou celou propustku, skrz kterou budete moci získat řadu odměn.

Valorant

Ani taktická střílečka Riotu nezůstane pozadu. V tomhle případě je tím hlavní nový hratelný agent - Chamber. Toho sice zdarma nedostanete, ale naopak budete moci bez placení získat sběratelské předměty a bezplatná bude také propustka. Vše samozřejmě s tematikou seriálu Arcane.

League of Legends: Wild Rift

Mobilní zrychlená verze klasického LoLka měla výborný start a vypadá to, že se stále jen rozrůstá. Spolu s Arcane tady propukne velký festival plný odměn, v jehož rámci budete moci získat zdarma skiny pro Vi a Jinx. Kromě toho do hry přicházejí dva další známí šampioni - Jayce a Caitlyn. To už se ale týká dalšího festivalu jménem Hextech Heist.

Oslavy se nicméně netýkají jen titulů samotného Riotu. Celý festival se rozšiřuje i do několika konkurenčních her. Prvním potvrzeným je PUBG: Mobile, kde budete moci získat tematické skiny na postavy i zbraně. Hrdinové Runeterry by se měli podívat také do battle royale Fortnite. V tomhle případě jsme se ale zatím oficiálního oznámení nedočkali.

