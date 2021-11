Riot oznamuje další indie hry ze světa League of Legends. Dvě z nich si můžete zahrát už dnes

Vypadá to, že to Riot Forge konečně hodlá pořádně rozjet. Toto vydavatelství, které dává menším studiím k dispozici postavy a příběhy ze světa League of Legends, existuje už nějakou dobu, ale až nyní se konečně můžeme pustit do některých z jeho výtvorů. Dnešním dnem je kromě rytmického Hextech Mayhemu, který byl oznámen minulý týden, i odkládané taktické RPG Ruined King. Najít byste ho měli v obchodech skrz všechny velké platformy. Hextech Mayhem zatím zůstává jen na PC a Nintendu Switchi.

Na Switchi se budou objevovat všechny hry od Riot Forge, protože spolu s Nintendem uzavřeli partnerství. Další hrou, kterou můžete očekávat příští rok, je již oznámená plošinovka s Ekkem v hlavní roli - CONV/RGENCE. Po roce se konečně můžeme podívat na pár nových záběrů ze hry.

Úplnou novinkou je pak příběhová akční skákačka Song of Nunu od studia Tequila Works. Jak již název napovídá, v hlavní roli tady bude dvojice Nunu a jeho yeti Willump. Její vydání se také chystá na příští rok a Nunu se v něm bude snažit najít svoji matku. Z dalších známých postav se na scéně ukáže také Lissandra.

