League of Legends je světově známou značkou, která se neustále rozrůstá a vypadá to, že hodlá pomalu vyrazit do neprobádaného území. Viceprezident studia Greg Street na Twitteru uvedl, že jeho tým začíná pracovat na zcela novém počinu, o který žádá mnoho fanoušků League of Legends, stejně jako zaměstnanci samotného Riotu.

It is an MMO — Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

Řeč je o MMO hře, která se bude řadit mezi řadu nových projektů, na kterých Riot momentálně pracuje. Nechme se tedy překvapit.