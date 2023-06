RoboCop: Rogue City se ukázal v nových záběrech z hraní. V Detroitu strávíme několik desítek hodin

Po Rambovi a Terminátorovi se studio Teyon vrhlo na další filmovou ikonu minulého století. RoboCop: Rogue City vychází letos v září a web IGN nám přináší slušnou porci nových záběrů a informací, které nám pomohou utvořit si lepší představu o tom, co od této akce můžeme čekat. V rámci příběhu se podíváme na události mezi druhým a třetím filmovým dílem a hlavním dějištěm není nic menšího než město Detroit.

Hned z úvodu je vyzdvihovaný pocit, že během akce je RoboCop nezničitelná mašina. Ten pomáhá dotvořit pomalejší chůze, na kterou je potřeba si zvyknout, a díky obrnění toho hlavní hrdina vydrží opravdu hodně. A to až do takové míry, že si máme přijít jako závěrečný boss této hry. Tady ale přichází otázka, jak to bude s nastavením obtížnosti. Podle IGN během prvních pár hodin nedošlo k žádné větší výzvě a RoboCop nepřátele kosil s prstem v nose.

Nebude to ale jen o akci. V průběhu kampaně, která zabere něco mezi 20 a 30 hodinami, si užijeme i vyšetřování. Čekají nás různé případy nejen v rámci hlavní dějové linky, ale i řada vedlejších úkolů, kdy musíte hledat důkazy či pomáhat místním obyvatelům. Občas budeme mít i možnosti volby při jejich řešení či v průběhu konverzací. Je na vás, jestli dáte pokutu za špatné parkování nebo to tentokrát necháte být. Rozhodování není jen na okrasu. Podle toho, jakou důvěru ve vás mají obyvatelé Detroitu, se může lišit závěr celého příběhu.

Vaše možnosti během hraní ovlivní také vývoj schopností, které se z velké části týkají RoboCopova bojového arzenálu. Zlepšit ale lze i jeho vyšetřovací dovednosti. Ty mohou zpřístupnit nové možnosti v konverzacích nebo mu lépe umožní odhadnout, jaké budou dopady jeho rozhodnutí.

Na pohled by mělo Rogue City vypadat skvěle díky Unreal Enginu 5 a podle ukázek to po této stránce nevypadá vůbec špatně. Tvorba Teyonu není dokonalá, ale nutno uznat, že se s každým dalším výtvorem znatelně zlepšují. Budeme doufat, že RoboCop po pár hodinách nezačne nudit kvůli jednotvárné akci.