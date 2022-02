Rocket League dostane balíček na oslavu nejnovějšího filmu s Batmanem

Nejnovější Batman míří do Českých kin a v herní branži se to samozřejmě nemůže obejít bez nějakého toho tématického obsahu. Tentokrát se dočká arkádovka Rocket League, do které dorazí The Batman Bundle a tématické arény. Ty budou tradiční režimy obohacovat o speciální efekty, spojené s nepřáteli populárního hrdiny.

V balíčku dostanete za 1100 kreditů především skin na nový Batmobile včetně jeho ozvučení, speciální efekty boostu, tématická kola a explozi při skórování gólu.

Batman vyrazí do arén už 2. března letošního roku napříč platformami.