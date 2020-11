Rockstar láká na velkou prosincovou aktualizaci pro GTA Online

Vánoce se blíží a Rockstar tradičně láká na další velkou aktualizaci do světa GTA Online. To ostatně není překvapením, už v létě studio nadhodilo, že se máme těšit na velké obohacení hry a vypadá to, že se dočkáme v letošním prosinci.

Mělo by jít nejen o rozšíření loupeží a vykrádaček, ale především novou oblast na mapě, což je obzvlášť zajímavé. Prozatím jde pouze o teaser a více informací bychom se měli dočkat začátkem prosince.