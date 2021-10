Rockstar oznámil Grand Theft Auto: The Trilogy. Vylepšené kultovní díly série

Tak to máme konečně černé na bílém. Po několika únicích se Rockstar rozhodl oficiálně odhalit definitivní edici trilogie nejkultovnějších dílů série Grand Theft Auto - třetího dílu, Vice City a San Andreas. Balíček nese jméno Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a dorazí ještě letos na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. V první polovině roku 2022 pak také na iOS a Android.

Remaster GTA Trilogy je na spadnutí, Rockstaru unikají další střípky informací

Definitivní edice má přinést celou řadu změn a inovací, především mohutný grafický upgrade a posun z hlediska hratelnosti a herních mechanismů, aby tituly lépe odpovídaly moderní době. Nostalgická atmosféra a vibe však rozhodně zůstanou. Více informací bychom se měli dozvědět v nadcházejících týdnech.