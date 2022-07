Rockstar údajně přerušil vývoj dalších předělávek. Vylepšení mělo přijít pro GTA IV a oba díly Red Dead Redemption

Spousta hráčů už dlouho vyhlíží vylepšení verze dílů ze série Red Dead Redemption. Podle informací od insiderů se jich ale jen tak nedočkáme a není to jen případ těchto oblíbených kovbojek.

Jen málokomu uniklo neslavné vydání remasterované trilogie Grand Theft Auto, které studiu Rockstar Games v loňském roce pěkně zavařilo. I když se s postupným vydáváním updatů kondice nových verzí kultovních her zlepšila, tak se to nedá nazvat nijak jinak než jako velký průšvih. Vlna špatných ohlasů od hráčů podle všeho ovlivnila další projekty studia. Podle insidera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou Tez2 kvůli tomu byl uložen k ledu vývoj remasterů prvního Red Dead Redemption a Grand Theft Auto IV.

Jen o chvíli později přišly ze stejného zdroje další informace ohledně PlayStation 5 a Xbox Series S|X verzí Red Dead Redemption 2. Podle nich se ani na nich už nedělá. Před pár dny Rockstar sám oznámil, že končí s přidáváním nového obsahu do Red Dead Online a všechny síly bude soustředit na vývoj GTA VI, takže je možné, že ukončení výše zmíněných projektů přišlo ze stejného důvodu.

Dle nás je to velká škoda hlavně v případě prvního RDR, které si dnes už nemůžete jednoduše zahrát. Nejsnazší cestu k němu mají hráči na Xboxu skrz zpětnou kompatibilitu. S jeho remasterem by si ale jednoznačně v očích komunity polepšili. Pokud by to s ním tedy nedopadlo stejně jako s GTA Trilogy.

Rockstar má momentálně rozjetých několik projektů. Kromě dalšího GTA je to třeba spolupráce na předělávkách prvních dvou dílů Max Payne. Žádný z jejich projektů se ale zatím nedočkal plnohodnotného představení. Spekuluje se o tom, že by alespoň něco málo měl předvést na jedné z herních prezentací ke konci letošního roku, ale vzhledem k tomu, jak málo informací zatím vypustili do světa, v to moc důvěry nevkládáme.

