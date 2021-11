Rockstar vrací do prodeje původní verze GTA Trilogy. Pro remaster chystá updaty

Studio Rockstar Games si vydáním definitivní edice GTA The Trilogy pěkně pošramotilo pověst. Nyní přichází na řadu snaha alespoň trochu to zachránit. V novém příspěvku na oficiálních stránkách studia se můžete dočíst, že se Rockstar omlouvá za všechny problémy, na které jste mohli během hraní narazit, a uznává, že kvalita remasterů není taková, jakou si každý z dílů v trilogii zaslouží.

Recenze GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Remaster, co si za rámeček nedáte

Prý mají v plánu GTA 3, Vice City i San Andreas vylepšit do podoby, která hráče uspokojí. První z updatů by měl dorazit během následujících dní. Kromě toho také ustupují od svého rozhodnutí ohledně stažení původních verzí trilogie z digitální distribuce. Všechny tři si opět budete moci pořídit. Tentokrát ale jen na PC v Rockstar Games Launcheru. Pokud jste si definitivní edici GTA Trilogy koupili, tak původní verze dostanete zdarma. To platí i pro budoucí nákupy až do 30. června 2022.

PC verze GTA Trilogy byla stažena z prodeje. Hráči požadují vrácení peněz

Všechno to jsou logické kroky. Rockstar se do takové situace ale nemusel vůbec dostat. Myšlenka stažení původních verzí naprosto postrádá smysl a je sice pěkné, že si uvědomují, že současný stav GTA Trilogy nesplňuje jejich standardy, ale na takové uvědomění úplně stačilo, kdyby strávili alespoň 5 minut v jedné z nových verzí.