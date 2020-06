Rocksteady vyvíjí hru Suicide Squad, Warneři chystají i další projekty

Vypadá to, že herní adaptace DC komiksů se v nové generace opět pořádně rozjedou. Bylo totiž víceméně potvrzeno, že studio Rocksteady, zodpovědné za oživení herní přítomnosti temného rytíře Gothamu, kutí zbrusu novou hru pro novou generaci konzolí. A nejde o nic menšího než Suicide Squad. Mimo jiné se chystá i další projekt s kódovým označením Gotham Knights, o který se pro změnu stará Warner Bros. Montreal a na který vydavatel láká teasery už delší dobu.

Ostatně poukazují na to uniklé domény SuicideSquadGame.com a GothamKnights.com. Mimo jiné je tu i doména SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, která by mohla pro změnu poukazovat na pracovní (nebo finální?) název hry a tak nějak nabádá, o co ve hře vlastně půjde. Dost možná půjdeme v kůži záporáků po krku samotným hrdinům.

Obě hry se mají každopádně oficiálně představit už velmi brzy, konkrétně v srpnu na akci DC FanDome, která se koná 22. srpna. Právě tam poprvé uvidíme, co pro nás Warneři kutí.