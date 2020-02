Rod Fergusson odchází od Gears of War, aby dohlížel na nové Diablo

Jako hrom z čistého nebe k nám přiletěla zpráva o šéfovi studia The Coalition, Rodu Fergussonovi, který zodpovídal za značku Gears of War, a jeho přesunu do společnosti Blizzard. Po šesti letech u kormidla Gears se tak od března letošního roku postará o úspěšný finiš chystaného Diabla.

"Odchod je hořkosladký, jelikož miluji naši Gears rodinu, fanoušky a všechny u Coalition a Xboxu," rozloučil se Rod na Twitteru.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ