Rogue Company je v předběžném přístupu, podívejte se na trailer

Jelikož týmových online stříleček není nikdy dost, Hi-Rez Studios vypouští do světa svůj projekt Rogue Company, který můžete v předběžném přístupu sehnat už nyní, a to na PC, PS4 a Xbox One. Jde také o cross-platform hru, tudíž si zahrajete i s kamarády na jiných platformách.

Svět je opět na pokraji zkázy a dostat jej z toho může jen hrstka těch nejlepších agentů. Premisa je opravdu jednoduchá, nic jiného ale na vzájemné mlácení nepotřebujete. Jako jeden z agentů se tedy přidáte do organizace Rogue Company a vyrážíte s kamarády do pestrých arén.

V tuto chvíli máte k dispozici několik herních balíčků, od základního až po ultimátní, které vám samozřejmě přidají nové postavy, zbraně, vybavení, herní měnu a spršku customizačních předmětů.