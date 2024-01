Rok 2024 ve znamení deskovek. Čekají nás velkolepá dobrodružství i nenáročné jednohubky

Rok 2024 chystá řadu zajímavých deskoherních titulů. Nová adaptace Duny, Sniper Elite, sci-fi příběhovka inspirovaná Mass Effectem a mnoho dalšího. Připravili jsme pro vás seznam 15 her napříč žánry, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

ISS Vanguard Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 13+ ● Herní doba: 120+ minut ●Datum vydání: březen 2024 ● Vydavatel: Albi Mass Effect v deskoherní podobě? Přesně to slibuje příběhová kooperativní hra ISS Vanguard. Za jejím zrodem stojí polské studio Awaken Realms, které je podepsáno mimo jiné pod úspěšnou kampaňkovkou Tainted Grail, takže očekávání od hráčů jsou opravdu veliká – tím spíš, že Vanguard měl vyjít už koncem roku 2023, nakonec však bylo datum vydání posunuto na březen 2024. ISS Vanguard je prvním lidmi postaveným plavidlem schopným vesmírného letu. Z vás se stanou velitelé 4 lodních sekcí (v závislosti na počtu hráčů); bezpečnostní, technické, průzkumné a vědecké. Hra se pak skládá ze dvou částí. První z nich je řízení lodi, během níž budete Vanguard různě vylepšovat, získávat nové členy posádky, zkoumat nebo třeba vyrábět výbavu. Ve druhé části pak budete prozkoumávat cizí planety. V základní krabici vás čeká 20 scénářů, jejichž prostřednictvím se bude rozvíjet hlavní příběh a jeho další vývoj bude záležet na vašich rozhodnutích. Příběhovou stránku hry pak rozvíjí rozšíření Osobní složky, v němž najdete osobní příběhy více než 90 členů posádky.

Food Chain Magnate Počet hráčů: 2-5 ● Doporučený věk: 14+ ● Herní doba: 120-240 minut ● Datum vydání: 2024 ● Vydavatel: Fox in the Box a Mindok Bez nadsázky se dá říct, že FCM patří mezi ty tituly, které hráčkou komunitu rozdělují na dva tábory – jedni ji nesnáší a druzí ji zbožňují. Ti první poukazují na dost specifické grafické zpracování a také obrovskou komplexitu a ti druzí... úplně na to stejné, jen s tím, rozdílem, že obojí vyzdvihují. Food Chain Magnate vzhledově sází na styl amerických rychlých občerstvení z 50. let a je tak vizuálně dost strohý, navíc hra zabírá velký prostor a vypadá pro nezasvěcené dost nepřehledně (koncem roku běžela crowdfoundingová kampaň, kde jste si hru mohli koupit ve vymazlené verzi se spoustou plastových figurek, ovšem vyšlo vás to na několik tisíc). A co se týče zmiňované komplexity, jde v podstatě o fastfoodový manažer. Na začátku hry začíná každý úplně od nuly, postupně se svou společnost pokusíte dostat na vrchol. Budete se snažit lákat nové a slibné zaměstnance, vylepšovat si své občerstvení a zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na dobrou reklamní kampaň, jinak si obyvatelé města raději vyberou konkurenční řetězec. Veškerá herní rozhodnutí je třeba pořádně promyslet, protože to špatné vás může nenávratně poslat ke dnu.

Too Many Bones Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 12+ ●​ Herní doba: 60-120 minut ●​ Datum vydání: 2024 ●​ Vydavatel: Fox in the Box Máte-li rádi hrdinské fantasy, mohlo by Too Many Bones být tím, co hledáte. Ujmete se zde role Gearloků, jejichž domovinu napadlo sedm tyranů, kteří teď terorizují celou zemi. Rada Gearloků proto povolala právě vaši družinu, abyste tyto arcipadouchy jednoho po druhém porazili. Ovšem předtím budete muset nejprve každého z tyranů vystopovat, což bude samo o sobě těžký úkol plný nebezpečných střetnutí a soubojů. Pokud se vám podaří získat dostatečné množství stop, abyste tyrana vystopovali do jeho doupěte, začne epická závěrečná bitva. Protože žádný z tyranů není nějaký nazdárek, budete si v průběhu dobrodružství vylepšovat svou postavu. Každý z 21 hratelných Gearloků má unikátní vlastnosti a dovednosti, které vylepšujete prostřednictvím kostek. Jedná se tedy o jakási „dice-building RPG“. Autoři hry Chip Theory Games jsou známí produkční kvalitou svých titulů a ani Too Many Bones není výjimkou. V krabici najdete například neoprenový herní plán a hráčské desky nebo pokerové chipy, jež ve hře reprezentují hrdiny a nepřátele. Za zmínku stojí také fakt, že kromě Too Many Bones hodlá vydavatelství Fox in the Box vydat i TES: Betrayal of the Second Era, jenž v řadě herních mechanismů čerpá právě z TMB a v mnohém ho dokonce překonává.

Frosthaven Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 120 minut ● Datum vydání: červen 2024 ● Vydavatel: Albi Frosthaven vychází z principů oblíbeného dungeoncrawelu Gloomhaven, v jehož světě se odehrává. Tentokrát se podíváte daleko na sever do jedné malé osady, která musí přežít následující zimu. Ze všech stran ale musí odolávat útokům divokých nestvůr, ve vzduchu navíc visí tajemná hrozba. Frosthaven na svého staršího sourozence v mnoha herních principech navazuje, přináší však také nové prvky. Těmi je sbírání surovin, vylepšování osady nebo třeba výroba vlastních předmětů. Za své alter ego si můžete vybrat jednoho z 16 nových hrdinů. Stejně jako v Gloomhavenu, i tady svou postavu budete v průběhu dobrodružství vylepšovat. Vás a vaše spolubojovníky čeká více než stovka scénářů, takže o zábavu budete mít postaráno na několik dlouhých letních, zimních, podzimních i jarních večerů.

Hegemony: Lead Your Class to Victory Počet hráčů: 2-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 180 minut ●​ Datum vydání: 2024 ●​ Vydavatel: Fox in the Box a Mindok Jednou z nejzajímavějších novinek roku 2023 byla politická hra Hegemony. Díky spolupráci vydavatelství Fox in the Box a Mindok se této netradiční záležitosti, jež simuluje chod státu, dočkáme i v českém jazyce. V Hegemony budou hráči prosazovat zájmy své socioekonomické skupiny. Dělnická třída hájí zájmy a potřeby pracujícího lidu, kapitalisté jdou tvrdě po výdělcích, střední třída stojí na průsečíku těchto dvou extrémů a stát se snaží nějak přežít uprostřed všech těchto tahanic. Přidáte se k dělnické třídě při prosazování sociálních reforem? Budete společně s kapitalisty prosazovat volný trh? Prosadit zájmy své socioekonomické skupiny někdy může být velmi těžké a neobejde se to bez složitého vyjednávání. Kromě základní hry se můžete těšit také na velké rozšíření Crisis & Control, jež přináší nové herní režimy, karty reakcí a alternativních událostí, skryté agendy pro jednotlivé třídy a mimo jiné také automu, díky níž se nebudete muset ohlížet na počet hráčů u stolu.

Nukleum Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 120-150 minut ●​ Datum vydání: březen 2024 ●​ Vydavatel: Old Dawg Nukleum, to je oč tu běží. Tento prvek přinesl novou éru prosperity a doposud druhořadé Sasko se stalo centrem evropské vědy a techniky. Na dvůr saského krále proudí stále noví a noví vynálezci, technici a průmyslníci, kteří spolu soupeří o to, kdo se stane průmyslovým lídrem. A jedním takovým průmyslníkem se stanete i vy. Období průmyslové revoluce je pro žánr eurovek poměrně vděčné téma, ostatně vzpomeňme například na úspěšnou sérii Brass. Od Nuklea samozřejmě nemůžete čekat historicky věrnou simulaci, spíš 19. století říznuté pořádnou dávku steampunku a radiace. Jednotlivé strany, za něž budete moci hrát, jsou asymetrické a mají vlastní jedinečné technologie. Během hry budete stavět městské budovy, napájet je ze své sítě jaderných elektráren, uzavírat smlouvy a dosahovat důležitých milníků pro váš byznys. Vítězem se pak stává ten, kdo získá více bodů.

Disney Lorcana TCG Počet hráčů: 2 ●​ Doporučený věk: 8+ ●​ Herní doba: - ●​ Datum vydání: březen 2024 ●​ Vydavatel: Ravensburger Začátkem roku 2024 se chystá v pořadí již třetí sada sběratelské karetní hry Disney Lorcana a současně s tím bude hra uvolněna na další trhy – mimo jiné i na ten český (nikoli však v českém jazyce). První dvě sady (s podtituly The First Chapter a Rise of the Floodborn) vyšly již v druhé polovině roku 2023, u nás však byly k dostání ve velmi omezené míře. Hra vás zavede do říše Lorcana, v níž se z vás stanou ilumineeři, kteří dokážou pomocí magického inkoustu vyvolávat postavy z Disney univerza. Setkáte se tak se starými známými postavami, které se mohou objevit hned několikrát v různých rolích – například narazíte na Simbu jako malé lvíče i na Simbu jako dospělého lva. Každá karta má své specifické vlastnosti a svůj balíček si tak můžete poskládat na míru své strategii. K dispozici budou starter packy, boostery i celé booster boxy, přičemž v balíčcích můžete narazit i na opravdu raritní a sběratelské kousky. Opravdoví fajnšmekři si budou moci dokoupit i další herní doplňky včetně obalů na karty nebo krabiček.

Ve stínu pyramid: Zásvětí Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 45-60 minut ●​ Datum vydání: 2024 ●​ Vydavatel: BoardBros BoardBros je poměrně malé české vydavatelství, které existuje teprve pár let, ale i za tak krátkou dobu už si stihlo vytvořit stabilní pozici a má ve svém portfoliu mnoho zajímavých značek. Vůbec první hrou této stáje byl deckbuilding Ve stínu pyramid, jenž si brzy získal zástupy příznivců a v současné době je beznadějně vyprodaný. Na začátek roku 2024 BoardBros oznámili samostatně hratelné pokračování s podtitulem Zásvětí. Obě hry spolu můžete kombinovat a také pravidla jsou v základu stejná, zároveň ale původní Ve stínu pyramid k hraní vůbec nepotřebujete. A o že vlastně půjde? Jakožto faraon se snažíte shromáždit do své hrobky co nejvíce vzácných pokladů. Snažíte se skládat sady sarkofágů, kanop a dalších egyptských artefaktů a získat tak více bodů než soupeř. Ve stínu pyramid možná trochu klame tělem – pravidlově to není vůbec složitá záležitost, nudit se u ní však nebudou ani fanoušci deckbuildingů, protože v ní lze vytvářet parádní komba.

Námitka! Počet hráčů: 2 ●​ Doporučený věk: 13+ ●​ Herní doba: 60-90 minut ●​ Datum vydání: 1Q 2024 ●​ Vydavatel: Fox in the Box Námitka! patří mezi tituly, kterých jsme se měli dočkat už v roce 2023, nakonec však bylo jejich datum vydání posunuto na další rok. Jak už název napovídá, hra vás přenese do soudní síně. Jeden z hráčů se stane obhájcem a druhý žalobcem. V základní krabici najdete dva případy. První je kratší a týká se krádeže obrazů známých nizozemských malířů. Ve druhém budete řešit vraždu amerického boháče, u které je hlavním podezřelým jeho dcera, jež byla nalezena na místě činu celá od krve. Před začátkem soudního líčení si oba hráči nadraftují karty argumentů a důkazů, případně nenávratně pohřbí nepohodlné důkazy, aby je nezískala protistrana. Ve fázi líčení pak budete vyslýchat svědka a konfrontovat ho s důkazním materiálem. Nadraftované karty musíte zahrávat tak, aby se shodovaly svým symbolem a získáváte z nich body vlivu. Některé z karet mohou mít efektové texty, jež vám umožní dobírat karty, odstraňovat karty protihráče, či dokonce ovlivňovat porotce. Oba případy jsou znovuhratelné, vydavatelství Fox in the Box se navíc rozhodlo vydat také obě rozšíření. Jedno z nich přinese případ čarodějnictví ze 17. století a druhé vás přenese do gangsterského prostředí 30. let minulého století.

Sniper Elite Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 16+ ●​ Herní doba: 70 minut ●​ Datum vydání: 2024 ●​ Vydavatel: REXhry Sniper Elite nejspíš není hrou, u které byste čekali její deskoherní adaptaci, přesto existuje a díky REXhrám bude brzy také v českém jazyce. Jeden z hráčů se zde stane spojeneckým ostřelovačem Karlem Fairburnem, jehož úkolem je splnit v časovém limitu misi na nepřátelské základně. Ostatní hráči se stanou obránci této základny a jejich úkolem bude buď zneškodnit ostřelovače nebo mu alespoň zabránit ve splnění mise. Hra je založena na mechanismu skrytého pohybu, takže hráč za snipera má k dispozici zmenšenou verzi herního plánu, na němž si zaznamenává svůj pohyb. Ostřelovač se tak snaží nenápadně procházet mezi nepřátelskými pozicemi a dělat u toho co možná nejmenší hluk, aby na sebe neupozornil nepřítele. Zajímavý je přitom způsob střelby – o její úspěšnosti rozhoduje počet vytažených žetonů míření, přičemž počet závisí na vzdálenosti cíle. Ze sáčku však můžete vytáhnout i negativní žetony hluku nebo zpětného rázu, které mohou odhalit vaši pozici.

Critical: Svatyně Počet hráčů: 2-5 ●​ Doporučený věk: 12+ ●​ Herní doba: 30 minut ●​ Datum vydání: červen 2024 ●​ Vydavatel: Albi Máte rádi RPG, ale nemáte na ně čas? V tom případě by Critical: Svatyně mohla být hra právě pro vás. Jeden z hráčů řídí celou hru podobně jako GM v klasických RPG a ostatní se stanou hrdiny. Čeká na vás 9 zhruba třicetiminutových scénářů, během nichž zažijete mnohá dobrodružství: budete bojovat, čelit nebezpečným hrozbám a objevovat zákoutí fantaskního světa Půlměsíčního souostroví. Půlměsíční souostroví se nachází za Nevenským mořem a je známo jako kolébka bohů. V poslední době se v něm ale začalo dít něco divného a zdá se, že ve svých starobylých hrobkách procitly prastaré nestvůry. Cech objevitelů na místo vyšle své nejlepší členy, aby celou situaci prozkoumali. Kromě lákavého konceptu kapesního RPG se těšíme také na grafické zpracování. Hru totiž ilustroval Vincent Dutrait, který je podepsán například pod další hrdinskou hrou Oltréé nebo pod závodním Heatem.

Dune: Válka o Arrakis Počet hráčů: 2-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 120 minut ●​ Datum vydání: 2024 ●​ Vydavatel: Blackfire Od vzniku nové filmové adaptace románu Duna nemine rok, abychom se nedočkali nějaké nové deskovky (nebo rovnou několika deskovek) z tohoto univerza. Dune: Válka o Arrakis (název zůstává nepřeložen, aby fungoval oboustranný efekt grafiky na krabici) je kickstarterový projekt, za kterým ovšem stojí tvůrci veleúspěšné a oblíbené Války o Prsten. Jedná se o válečnou hru pro dva hráče. Na jedné straně stojí rod Harkonenů společně se samotným císařem a na straně druhé Atreidové podporovaní Fremeny. A jak už název napovídá, bojovat se tady bude o pouštní planetu Arrakis. Stejně jako ve Válce o Prsten, i zde budete k hraní využívat sadu akčních kostek. Kromě bojů zde ale budete také těžit důležité koření a pokusíte se přitom nenechat zabít písečnými červy. Produkční kvalita této nové Duny vypadá prvotřídně a v krabici najdete hromadu figurek známých postav. Dobrou zprávou je, že kromě základní hry přinese vydavatelství Blackfire také rozšíření The Spacing Guild.

Válka v Říši divů Počet hráčů: 2-5 ●​ Doporučený věk: 13+ ●​ Herní doba: 45-120 minut ●​ Datum vydání: leden 2024 ●​ Vydavatel: Tlama Games Zrcadlo do Říše divů se rozbilo a v pohádkové zemi se nyní schyluje k válce. Z vás se stanou velitelé válčících frakcí. Ovšem pozor, ještě před samotnou válkou se budete muset zúčastnit Kloboučníkova čajového dýchánku. Během této fáze hry budete společně s ostatními hráči chodit kolem stolu, pít čaj, pojídat dobroty a přitom také mobilizovat své síly prostřednictvím získávání zdrojů z karet - především budete verbovat jednotky a shromažďovat spojence. Po skončení čajového dýchánku začne fáze války, v níž budete soupeřit o každou oblast, ve které máte své vlastní jednotky. Boje zde probíhají tak, že losujete žetony z pytlíku a snažíte se mít nejvyšší sílu. Občas ale budete muset vítězství v bitvě obětovat splnění nějakého úkolu nebo vykování artefaktu, který vašemu vojsku pomůže v budoucnu. Celkem vás čekají tři kola dýchánků a bojů, poté nastává konečné vyúčtování. Kromě neotřelého mechanismu bag buildingu přináší Válka v Říši divů také stylové grafické zpracování, které perfektně podtrhuje atmosféru snového světa Říše divů.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 60-120 minut ●​ Datum vydání: 2024 ●​ Vydavatel: Blackfire The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra je dalším titulem ze světa TES, kterého bychom se v roce 2024 měli dočkat v českém jazyce. Tentokrát se jedná o kooperativní příběhovku, jež časově pokrývá 25 let historie Skyrimu. Základní krabice nabídne dvě kampaně po třech scénářích. Hlavní dějová linka se točí kolem spiknutí, které ohrožuje Skyrim. Na rozvíjející se příběh budou mít vliv vaše herní rozhodnutí. Navštívíte stará známá místa jako Riften, Solitude nebo Falkreath. Kromě hlavních úkolů se pochopitelně budete moci ponořit i do těch vedlejších a prozkoumat herní svět křížem krážem. Mějte však na paměti, že čím hlouběji se do tajemných zákoutí ponoříte, tím smrtelnější nepřátelé tam na vás budou čekat. Důležitou součástí hry je i vylepšování vlastní postavy, ať už trénováním nových dovedností, nebo nakupováním a očarováváním předmětů. A pokud by se náhodou stalo, že by vás vaše postava omrzela, můžete si na další kapitolu vzít jinou.