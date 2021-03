Role Nathana Drakea byla podle Toma Hollanda chyba

Filmové zpracování úspěšné herní série Uncharted dostává další ránu. Herec Tom Holland, který ztvárněl hlavní roli Nathana Drakea totiž označil své účinkování na tomto projektu za chybu, kterou už pravděpodobně nikdy nezopakuje.

"Ve chvíli, kdy se začnete zajímat o to, jestli na tomto záběru vypadáte dobře, z herectví se stává něco jiného než ztvárnění postavy. Myslím, že v některých momentech natáčení Uncharted jsem tomu podlehl. Byla to pro mě důležitá lekce. Často to nebylo o tom zahrát nějakou scénu, ale spíš o tom nějak se postavit a ukazovat bicepsy. Byla to chyba a je to něco, co už nejspíš nikdy neudělám," rozpovídal se Holland o přístupu k natáčení pro magazín GQ.

Filmové adaptace Uncharted se dočkáme až v příštím roce

Natáčení filmového Uncharted bylo obecně problematická záležitost, kterou provázely nesnáze v podobě několikanásobné změny režisérů a dlouhých odkladů, po nichž mnozí už ani nevěřili, že film vznikne. Alespoň toho už se nemusíme nyní bát.

Podle aktuálního data vydání se filmu dočkáme 11. února 2022.