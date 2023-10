Role trpaslíka Gimliho se opět zhostí John Rhys-Davies. Hra Return to Moria je hotová, na PS5 a XSX dorazí později

Za poslední rok jsme se dočkali několika oznámení týkajících se nových her ze světa Pána prstenů. Tou nejbližší je Lord of the Rings: Return to Moria, kde se ve skupině trpaslíků vydáváme získat zpět náš domov. Sice ne přímo v hlavní roli, ale uslyšíte i hlas známého trpaslíka Gimliho, kterého si stejně jako ve filmové adaptaci zahraje John Rhys-Davies. Promluví na vás rovnou v úvodním filmečku.

„Je vždy zábava vrátit se zpět a přemýšlet o tom, "co by kdyby", a šance pracovat na této hře je objevení jednoho z takových scénářů, že? Herci občas tvoří postavy s láskou a někdy je těžké je nechat jít. Gimli je pro mě určitě postava, kterou obdivuji a jsem vděčný, že si ho můžu znovu zahrát v jiném kontextu,“ říká Rhys-Davies.

Zároveň přišla od vývojářů zpráva, že je hra ve fázi Mithrilu. Narážejí tím na běžné označení Gold, což znamená, že je vývoj dokončený. To ale platí pouze pro PC verzi. Na Epic Games Store sice vychází Return to Moria 24. října, ale na PlayStation dorazí až 5. prosince. Hráči na Xboxu Series S|X si pak budou muset počkat až na příští rok, přesné datum specifikované není.

Společně s tím také vypustili do světa první ukázku z editoru tvorby vlastního trpaslíka. V Return to Moria nehrajete za předpřipraveného hrdinu. Vzhled své postavy si můžete navrhnout podle svého a dle ukázky bude možností vcelku slušné množství. Vedle vlasů a vousů můžete svému trpaslíkovi vybrat i tetovačky, šperky a nechybí ani možnost vybrat si jeho původ.