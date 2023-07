Rozjíždí se spekulace kolem The Last of Us Part III. Motion capture má začít ještě letos

Letošní seriálová adaptace The Last of Us přitáhla k oběma herním dílům hromadu nových fanoušků. S touto značkou se nepochybně setkáme i v budoucnu, minimálně v rámci připravované multiplayerovky The Last of Us Factions. Nyní se ale začaly rojit spekulace okolo třetího dílu singleplayerového příběhu, které pocházejí od tvůrce vystupujícího pod přezdívkou DanielRPK. Ten má za sebou pár věrohodných tipů, ale také se několikrát vůbec netrefil. Zatím tak vše berte raději s rezervou.

Informace se týkají hlavně příběhového pozadí. Část děje se má točit okolo skupiny přeživších na okraji města, která si ve zdejším viktoriánském domě udělala základnu. Padlo pár jmen, ke kterým má Naughty Dog teprve hledat herce. Lucas má zprvu působit sympaticky, ale později ukáže i svoji temnou stránku. Vedoucí celé skupiny je Val. Ta má ale svého rivala v podobě Ezry, který chce převzít kontrolu nad základnou. Bývalý voják Mason se pak bude horko těžko rozhodovat mezi tím, na kterou stranu se postaví. Jako poslední je tady zmínka o ženské postavě Gracis bez dalších podrobností.

Vzápětí se svojí troškou na Twitteru přišel také uživatel ViewerAnon, který se většinou věnuje novinkám souvisejícím s filmy. Podle něj má motion capture a nahrávání audia pro nové Last of Us v průběhu letošního roku s tím, že Ellie dostane minimálně tolik prostoru, kolik dostala v Part II.

Zatím bychom ale nenaskakovali na vlnu nadšení, protože jak správně fanoušci podotýkají, informace se mohou týkat již zmíněného Factions, ze kterého jsme pořádně kromě pár obrázků nic neviděli. Pokud by se ale motion capture začalo natáčet až nyní, tak je jeho vydání ještě dál, než se spekulovalo. Kolem Last of Us se tak jako tak určitě něco děje. Sony bude chtít využít nadšení, které vyvolal seriál a o jeho zopakování se jistě pokusí s druhou sezónou. Její produkce ale zatím ani nezačala, takže těžko odhadovat, kdy bychom měli očekávat její vydání.

