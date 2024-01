Rozšíření Legion Tales pro Last Train Home přidá desítku misí. Vychází už příští týden

O vydání dalšího obsahu nám brněnští Ashborne Games dali vědět ještě před samotným vydáním Last Train Home. Nyní už také víme, co od prvního rozšíření jménem Legion Tales můžeme očekávat. To nejdůležitější ale je, že s prvním trailerem rovnou známe i datum vydání, které připadá na 1. únor. Už za týden si tedy budeme moci projít 10 nových misí s novými výzvami.

V dodatečných misích si prožijeme doposud neodvyprávěné příběhy legionářů. Postupně budeme odemykat mise a získávat do našeho týmu nové jednotky vojáků, díky kterým má být možné využít odlišný styl strategie. Tvůrci slibují také znovuhratelnost, kterou mají zajistit volitelné výzvy.

Legion Tales se budou prodávat za 14,99€, ale během prvního týdne můžete ušetřit. Budou totiž dostupné s 10% slevou. To platí i pro základní hru, která mezi 1. a 8. únorem půjde sehnat o 34 % levněji na Steamu i GOGu. Stejná akce se týká i Deluxe edice hry, ve které se základní hrou rovnou najdete i nové DLC.