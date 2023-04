Rozšíření pro Age of Empires II přidá všechny civilizace z prvního dílu a trojici kampaní

Už před pár týdny Microsoft oznámil, že se 16. května chystá vydání Return of Rome s cenovkou 379 Kč, rozšíření pro definitivní edici Age of Empires II na PC i Xboxu. Svůj základ přebírá z Rise of Rome, což byla expanze pro první díl. Ve skutečnosti ale přenese všech 17 civilizací z jedničky do dvojky. Přidá k tomu i úplného nováčka Lac Viet, starověkou civilizace jižní Asie. Nové civilizace ale budou fungovat samostatně a nemůžete je použít proti těm existujícím z AoE II. To neplatí pouze pro Římany, kteří budou hratelní v rámci obsahu obou dílů.

Civilizace zahrnuté v Return of Rome Asyřané

Babyloňané

Kartaginci

Choson

Egypťané

Řekové

Chetité

Makedonci

Mínojci

Palmyrové

Peršané

Féničané

Římani

Šangové

Sumerové

Jamato

Lac Viet

Vedle toho se mohou fanoušci těšit na trojici nových kampaní. První z nich je Sargon Akkadský, se kterým založíme první velkou říši na území Mezopotámie. V další kampani je ústřední postavou Pyrrhos, král Molossů a Makedonie, který patřil mezi největší nepřátele Římanů. Výčet nových kampaní pak uzavírá císař Traján, se kterým se pokusíme zabránit kolapsu Římské říše.

Pokud nepočítáme menší úpravy a opravy chyb, poslední větší novinkou je herní mód D3, který u prvního dílu zpopularizovali hráči ve Vietnamu. Spočívá v tom, že hry jsou z počátku výrazně pomalejší. Dokud hráči nedosáhnou doby bronzové, mohou útočit pouze s jedinou jednotkou. Nastavení pravidel také zakazuje používání věží a zdí, což dělá závěrečné bitvy značně odlišné od klasického stavu. Dříve byl tento mód výtvorem základny fanoušků, s Return of Rome se stává oficiální součástí hry.