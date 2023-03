Rozšíření pro Horizon: Forbidden West naplno využije výkon PS5. Verze pro PlayStation 4 vývojáře omezovala

V dubnu čeká Aloy nové dobrodružství v postapokalyptickém Los Angeles. Burning Shores na rozdíl od základního Horizonu: Forbidden West ale vyjdou pouze na PlayStation 5. Verze pro předchozí generaci se nechystá. Vedoucí vývoje Mathijs de Jorge v příspěvku na PlayStation Blogu přiznává, že kvůli verzi pro PlayStation 4 musely v základní hře přijít ústupky.

To ale neplatí pro Burning Shores, kde chtějí tvůrci hlavně do herního světa přidat mnohem více detailů a vegetace. V případě Forbidden West se stále muselo počítat s tím, aby se hra dala ve srovnatelné podobě optimalizovat i pro PS4. Jorge říká, že na vyobrazení LA a jeho okolí v takových detailech, jaké vytvořili v Burning Shores, je potřeba značný výkon a rychlý streaming pro procesování, na což by starší generace nestačila. To prý platí hlavně pro pasáže, kdy hráč bude nad městem poletovat na jednom z mechanických dinosaurů. Značného pokroku bychom si měli všimnout i během akčních sekvencí.

Celé to hází docela špatné světlo na Sony, jehož zástupci se po příchodu současné generace dušovali, že vydávání her i pro starší konzole vývojáře nijak neomezuje. Což je zkrátka nesmysl a tým z Guerrilla Games je dalším důkazem. Letos to budou 3 roky od vydání PlayStationu 5 a myslím, že jsme zatím ani zdaleka neviděli všechno, čeho je tato konzole schopná. Už by bylo načase dát předchozí generaci sbohem.