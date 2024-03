Rozšíření The Rising Tide pro Final Fantasy XVI vyjde v dubnu. Několik vylepšení dostane i základní hra

Po prvním rozšíření Echoes of the Fallen se chystá druhé a zároveň dost pravděpodobně i poslední DLC pro šestnácté Final Fantasy. The Rising Tide nás zavede do zbrusu nové oblasti, kde se konečně setkáme s Leviathanem, dominantem, který jako jediný v základním příběhu chyběl. Tuto kapitolu si budeme moci projít 18. dubna. Pokud máte koupený Expansion Pass, nové rozšíření se vám automaticky zpřístupní, ale lze ho pořídit také samostatně.

Zápletka se opět bude točit okolo magických krystalů. Zároveň bychom se ale měli dozvědět víc o Jill, která hlavnímu protagonistovi stojí po boku. The Rising Tide se totiž odehrává v kraji Mysidia, odkud pochází nejen ona, ale rovnou celý zapomenutý národ. Vše začne s dopisem od neznámého pisatele, který Clivea prosí, aby Leviathana zachránil.

Společně s vydáním nového DLC vyjde také update 1.30 pro základní hru, který vylepšuje několik věcí. Konečně si jednoduše budete moci upravit nastavení ovládání. Orientace mezi důležitými questy by měla být jednodušší, stejně jako kompletování vedlejších úkolů. Díky možnosti nastavit si 5 setů schopností bude snazší přehazovat mezi odlišnými styly boje. A vášnivé fotografy jistě potěší, že foto mód se rozroste o několik nových efektů a možností úprav. Tyto doplňky budete mít k dispozici i bez nutnosti kupovat DLC. Pokud ještě pořád nejste přesvědčeni, jestli je FF XVI pro vás vhodné, na PS Store stále najdete bezplatné demo.