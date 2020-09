Rozšířit pamět nového Xboxu vás bude stát kolem šesti tisíc

Na internetovém obchodu Best Buy odstartovaly předprodeje rozšíření paměti pro Xbox nové generace. Pokud by vám nestačila pamět 512GB, vlastně ani nemá cenu kupovat slabší a levnější verzi nové konzole od Microsoftu. Rozšíření paměti totiž vyjde na 220 dolarů, což znamená, že půjde o cenovku pohybující se kolem šesti tisíc korun. Pro porovnání právě Xbox Series S stojí osm tisíc. Xbox Series X naproti tomu disponuje rovnou 1 TB paměti, je výkonnější a stojí třináct a půl tisíce korun.

Svoji paměť budete moci rozšířit i jinými externími disky připojenými přes USB. To však bude fungovat jenom pro zpětnou kompatibilitu s tituly z Xboxu One a starších generací. Nové hry a ty, které dostanou vylepšení pro poslední generaci musejí být spuštěné z SSD vytvořeného přímo pro Xbox. Microsoft však slibuje, že hry pro slabší verzi konzole budou díky absenci 4K textur zabírat výrazně méně místa a paměť by tak měla stačit.

Máte už vybráno pro novou generaci konzolí? Nový Xbox Series X a Xbox Series S dorazí na trh 10. listopadu.