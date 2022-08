Rozšiřující SSD pro Xbox Series S|X jsou čím dál dražší oproti těm pro PlayStation 5

Jsou menší a pohodlnější než SSD pro PS5, ale ta cena!

Úložiště Xboxů Series S|X lze rozšířit pomocí SSD ve formě malé karty, kterou je možné do konzole zasouvat přímo za běhu a bez jakékoliv demontáže. To je ale její jediná výhoda. Čím dál více se ukazuje, že řešení Microsoftu je pro uživatele méně výhodné než to v případě Sony.

Ceny Seagate Storage Expansion Card

Když konzole nové generace před více než rokem a půl vstupovaly na trh, stálo 1TB SSD pro Xbox 6300 Kč. Jenže tolik stojí i nyní, pouze ElectroWorld momentálně cenu srazil o tři stovky níže.

Již při uvedení jsme varovali, že řešení Xboxu se nakonec může ukázat jako to horší. SSD bylo pouze v jedné kapacitě a vyráběl jej pouze jediný výrobce (Seagate). A kde není konkurence, tam není tlak na cenu. Microsoft spolu se Seagatem nakonec uvedl i 512GB a 2TB karty, které stojí zhruba polovinu, resp. dvojnásobek původní verze. Firma naznačovala, že bychom se časem mohli dočkat i karet jiných výrobců, avšak ty dosud nepřišly.

U Sony naopak těží z toho, že výrobců je několik a že ceny pamětí klesají. Při uvedení PS5 byla standardní SSD určená pro rozhraní PCIe 4.0 ještě drahá, ale dnes už to neplatí. Terabajtové modely se běžně prodávají od 3000 Kč, dvouterové od 6000 Kč a čtyřterové od 12 000 Kč. Jak ukazují testy, PlayStation 5 nakonec není ani moc vybíravý a při hraní není rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším SSD poznat.

V praxi tedy za stejné peníze jako Seagate Storage Expansion Card pro Xbox získáte SSD pro PS5 s dvojnásobnou kapacitou. Práce s ním je méně pohodlná, protože nefunguje hot-swap a pro montáž musíte sundat bočnici a mít po ruce šroubovák, ale kolikrát hráči potřebují měnit či přenášet úložiště?

(SSD pro PS5 vyžadují nalepený chladič. Některé už jej mají na sobě, ale u těch bez lze koupit nějaký od třetí strany, které stojí okolo dvou stovek.)