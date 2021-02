Občas není od věci zahrát si odlehčené dobrodružství a ideální je to dělat s nejlepším kamarádem na gauči. Po detektivní adventuře A Way Out se tvůrci nyní pouští do více pohádkového světa, kde bude dvojice panenek hledat cestu ven do reálného světa.

It Takes Two bude hodně spoléhat na spolupráci dvou hráčů a jejich týmový boj proti nepřátelům, jak se můžete přesvědčit v nejnovějších záběrech ze hry.

It Takes Two vychází 26. března letošního roku na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.