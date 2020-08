Rubačka Mortal Shell je dle recenzí další vydařenou soulsovkou

Mortal Shell se stalo jedním z nejzajímavějších titulů letošního roku pro nadšence do extrémně náročných her podobajících se sérii Dark Souls. Své snaze napodobit a inovovat tuto legendu od From Software vývojáři z Cold Symmetry rozhodně dostáli a podařilo se jim od hráčů sklidit především chválu i navzdory tomu, že hra rozhodně své mouchy má.

Hodnocení hry se většinou pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Nejčastěji je na ní chválen novátorský přístup k souls žánru a originální prvky. Dále potom bojový systém a také zasazení hry. Kritiku naopak sklízí hra především za nedostatky v podobě bugů či pádů hry. Na seznam recenzí ze světových médií se můžete podívat níže.