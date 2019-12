Rychle a zběsile dostane plnohodnotnou herní adaptaci

Závodních her, které jsou opravdu zaměřené na příběhovou složku příliš mnoho rozhodně není. Do úzkého koridoru tohoto žánru se teď chtějí pustit Slightly Mad Studios se svým náhledem na pouliční závodění ve slavné sérii Fast and Furious. Na The Game Awards jsme se dočkali prvního traileru, který sice graficky nijak neoslňuje, ale láká především na opravdu zběsilou jízdu, střelbu nebo třeba Vin Diesela.

O možnosti vzniku této hry se poprvé začalo více mluvit při oznámení, že Codemasters kupují studio Slightly Mad Studios, které stálo za Project CARS. Právě při oznámení této nové spolupráce jsme se dozvěděli i o tom, že studio pracuje na herním zpracování oblíbené filmové série. Asi bylo jenom málo lidí, které jako první nenapadlo právě Rychle a Zběsile.

Fast and Furious Crossroads vyjde v květnu 2020 na PS4, Xbox One a PC.