Rytíř Klouzek: klouže celá rodina | Recenze

Co baví Neotřelý nápad

Pěkné zpracování

Nutnost kooperace Co vadí Obtížnější pro menší děti 7 /10 Hodnocení

Rytíř Klouzek je kooperativní hra pro jednoho až čtyři hráče, kterou na podzim loňského roku vydala společnost Mindok. Hlavní hrdina – rytíř Klouzek – v ní má nelehké poslání, a to sice zachránit království před usurpátory. Možná se to nezdá jako těžký úkol, v tomto bodě je ale třeba dodat, že se při své cestě musí vyhnout všem připraveným nástrahám a zneškodnit nepřátele, ať už se jedná o obyčejné nohsledy nebo o ďábelské arcipadouchy. Hrát můžete jak rychlou hru, kdy si vybere lokace dané úrovně, nebo kampaň, při které musíte projít dvacítku map. Rytíř má však omezený počet životů a jakmile klesne na nulu, prohráli jste…

Klouzek nedostal své jméno jen tak pro nic za nic. Na herní mapě se totiž může pohybovat pouze klouzáním. Toho docílíte nakláněním hrací plochy, na každé straně je umístěna páčka, jejíž podržením docílíte zvednutí daní strany. Pro menší děti je možná trochu matoucí, že se při zmáčknutí páčky rytíř nepohybuje směrem k nim, ale od nich. Na výšce naklonění pak závisí také rychlost, s jakou se Klouzek pustí daným směrem.

Klouzek své jméno nedostal jen tak pro nic za nic - po mapách se totiž může posunovat pouze ladným skluzem

Na většině map je vaším cílem dostat se po vyznačené trase do cíle a vyhnout se přitom všem nástrahám. Ploty a kameny ještě problém nečiní, daleko nebezpečnější jsou díry, jimž se musíte vyhnout. A že občas toho místa na manévrování moc mít nebudete… postupně se do hry dostanou také nepřátele, které musíte právě do těchto děr strčit, obvykle navíc ve správném pořadí.

Obtížnost misí postupem času graduje, jedná se ale o hru pro děti, takže se nemusíte bát přemrštěné náročnosti. Opravdové problémy nám dělaly dohromady asi tři mapy. Obtížnost se přitom odvíjí od toho, s kolika hráči se sejdete u stolu. Nám se nejvíce osvědčili dva, v tomto počtu totiž oba ovládáte dvě páčky a (obvykle) není problém domluvit se na postupu, případně hasit problémy, které způsobil váš příliš zbrklý spoluhráč, kvůli němž se teď Klouzek řítí přímo do záhuby… Samozřejmě se může stát, že i ve dvou hráčích (dospělých) se při hraní pohádáte jako psi, to už však není problémem hry spíše volbou spoluhráče… Ve více hráčích je pak těžší zkoordinovat pohyby a tím, že ovládáte jen jednu páčku, se tak často nedostanete ke hře.

Chytře řešená je krabice s hrou. Stačí vytáhnout papírový „insert“, dát do vyznačených děr páčky a na ně nasadit plastovou konstrukci, jíž budete hýbat. Pak stačí zvolit mapu, dát na ni všechny komponenty a může se začít. Vizuální zpracování jednotlivých map je velmi povedené, potěší jednak fakt, že vidíte, jak se postupně odvíjí Klouzkův příběh (nejprve se vylodí na pláži, poté pokračuje přes lesy a hory dál do hradu…) a jednak si na nich můžete všimnout drobných detailů, které pobaví. Herní komponenty jsou pak buď dřevné (nepřátelé a bomby), nebo plastové (kameny, brány a ploty). Samotný Klouzek je pak poměrně velká plastová figurka, jež se pohybuje díky kovové kuličce na spodní straně. Trochu jsme se báli, jak to bude rytíři na mapě klouzat, po odehrání několika desítek her však musíme konstatovat, že tyto obavy byly liché – Klouzek po mapách jezdil jako drak.

Rytíř Klouzek je hra, již ocení nejen děti, ale také hraví dospělí. Za nějakých deset minut projdete jednu úroveň, takže může sloužit jako filler a zábavné zpestření. Doporučujeme hrát spíše se staršími dětmi, protože ty mladší ještě úplně nechápou, co přesně se po nich chce a delikátní balancování je pro ně těžké (nehledě na to, že je nebaví čekat na to, až konečně budou moct pohnout Klouzkem).

Název: Rytíř Klouzek

Vydavatel: Mindok

Počet hráčů: 1-4

Herní doba: 30 minut

Doporučený věk: 7+

Doporučená cena: 539 Kč