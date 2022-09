S PS Plus dostaneme Need for Speed a japonskou bojovku. Známe také přírůstky do katalogu Extra a Premium

V září nás se základním předplatným čeká Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus a relaxační adventura TOEM. První dvě hry jsou ve verzi pro PS4. TOEM pak bude dostupné jen pro PS5. Společně s tím byly rovnou oznámeny i novinky do knihovny pro hráče s variantami Extra a Premium, které budou dostupné od 20. září.

Extra i Premium Deathloop

Assassin's Creed Origins

Watch Dogs 2

Dragon Ball Xenoverse 2

Spiritfarer: Farewell Edition

Chicory: A Colorful Tale

Monster Energy Supercross

Alex Kidd in Miracle World DX

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition Pouze Premium Syphon Filter 2

The Sly Collection

Sly Cooper: Thieves in Time

Bentley's Hackpack

Toy Story 3

Kingdom of Paradise

První z her zdarma není asi potřeba více představovat. Heat je jeden z posledních dílů závodní série Need for Speed, který si vedl o něco lépe, než ostatní pokusy EA přivést tuto sérii opět k životu. V recenzích si většinou odnášela známky okolo 7/10, ale samotní hráči byli o něco přísnější. Zatímco ve dne musíte dodržovat pravidla silničního provozu, tak po setmění přichází ta pravá zábava bez pravidel, kde závodíte v rychlých vozech proti elitním řidičům Palm City.

Sérii Granblue Fantasy můžete znát hlavně jako JRPG. Versus ale kombinuje RPG prvky s klasickou 2D bojovkou. Pracovali na ní vývojáři z Arc System Works, které můžete znát jako autory Guilty Gear nebo Dragon Ball FighterZ.

Na závěr si do knihovny přidáme fotografickou adventuru TOEM, ve které budeme objevovat magická tajemství v ručně malovaném světě. Jako záležitost pro odpočinek od veškeré akce a adrenalinových závodů by měla posloužit výborně.

Zdroj: wccftech.com