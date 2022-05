S vývojem remaku Star Wars KOTOR Aspyru pomáhá studio Saber Interactive

Podaří se vypiplat návrat krále?

Ve finanční zprávě společnosti Embracer Group se ven dostala celá řada zajímavých informací o nadcházejících projektech a hrách. Patří mezi ně i novinka, že se na očekávaném remaku RPG Star Wars: Knights of the Old Republic kromě studia Aspyr podílí také Saber Interactive.

"Aspyr se vrhnul do výzvy s tím, že z toho chce udělat tu nejlepší hru, kterou jen půjde," řekl Matthew Karch, člen rady Embracer Group. "Když jsme koupili Aspyr, věděli jsme, že budou potřebovat naši asistenci. Saber jsou špičkoví vývojáři a znalci herní branže, takže s Aspyrem spolupracují na vývoji podle potřeby."

Původní hra vyšla v roce 2003 a dosud je považována za jedno z nejlepších RPG a titulů z univerza Hvězdných Válek, které kdy bylo vydáno. Na plnohodnotný remake pro novou generaci jsme tedy opravdu zvědavi.