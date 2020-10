S Xboxy Series S|X bude od prvního dne k dispozici těchto 32 her

Premiéra obou nových Xboxů je za rohem. Microsoft také prozradil, že od 10. listopadu, kdy se Series S a Series X začnou prodávat, bude pro konzole připravených 32 her. Jde o optimalizované tituly využívající výhody výkonnějšího hardwaru, kromě nich bude možné spustit také několik tisíc her v rámci zpětné kompatibility z původního Xboxu, Xboxu 360 a Xboxu One.

Optimalizované tituly jsou ale znovu zkompilované hry těžících z výkonnějšího procesoru, grafiky a rychlejšího SSD. První zkušenosti ze zahraničních preview ukazují, že hry mohou vypadat lépe, běží plynuleji a rychleji se spouštějí. Hra Gears 5 po úpravě nastartuje do 10 sekund místo minuty, disponuje detailnější grafikou a v multiplayeru nabídne až 120 fps.

Žádná z 32 her není exkluzivně pro Xbox Series, všechny jsou dostupné i na Xboxu One. Z toho 22 titulů podporuje Smart Delivery, takže si hru můžete koupit na starší generaci a následně dostanete bezplatný upgrade. Deset her si navíc ani kupovat nemusíte, budou součástí předplatného Xbox Game Pass.

Do konce roku pak vyjdou ještě další AAA hry. Dne 13. listopadu dorazí Call of Duty: Black Ops Cold War. Od 19. listopadu budeme moci vstoupit do světa Cyberpunku 2077. Od 10. prosince bude k zakoupení The Medium. COD bude k dispozici pro obě generace konzolí, ale za obě verze se platí zvlášť. Cyberpunk nabídne Smart Delivery, ale next-gen vylepšení dorazí později. The Medium je exkluzivně jen pro Series S|X a PC.