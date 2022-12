Šachová hra je novinka od českého studia Play By Ears pro nevidomé hráče, ve které objevíme ztracené vzpomínky

Studio Play by Ears se zapsalo do historie jako tvůrce první české audiohry. Důkaz 111 z předminulého roku zaznamenal úspěch a nedávno vyšel i v anglické verzi, kde hlas jedné z postav propůjčila herečka Rosamund Pike. Dnes je ale řeč o jejich novince, kterou pojmenovali Šachová hra. Není to ale jen o partii šachů. Čeká vás příběh o objevování ztracených vzpomínek a pustit se do něj můžete zdarma už dnes na Androidu i iOS.

V hlavní roli je Klára, která často hraje šachy se svým ošetřovatelem. Skrz jednotlivé tahy budeme společně s ní objevovat její minulost, protože i ona sama už si na ni vzpomíná jen mlhavě. V průběhu hry uslyšíte hlasy herců jako je Taťjána Medvecká, Jaroslav Ples, Igor Bareš nebo Elizaveta Maximová.

Šachová hra je plně přístupná pro nevidomé hráče. Díky jednoduchému ovládání a využití prostorového zvuku vyprávění příběhu funguje i bez toho, abyste museli vidět obrazovku. Užijí si ji ale i běžní hráči a za zmínku určitě stojí i pěkně zpracovaná grafická stylizace.

Zdroj: TZ