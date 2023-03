Šachy zažívají boom v online světě. Může za to covid, Netflix i tvorba komunitního obsahu od velmistrů

Šachy se v dnešní podobě hrají přibližně od 15. století a jde tak o jednu z nejstarších stolních her na světě. Poslední dobou to vypadá, že právě tato hra prožívá díky online světu malou renesanci. Proč tomu tak je? A kde si nejlépe zahrajete?

Pravidla šachů by bylo zbytečné vysvětlovat. S tohle hrou musel alespoň zběžně přijít do styku každý z vás. Žádný prvek náhody, všechno máte pod kontrolou a můžete tak ukázat své strategické schopnosti v plné síle. I přes své stáří popularita šachů neupadá. Právě naopak. Je o ně největší zájem za poslední desítky let.

Proč jsou ale dnes šachy tak populární? Vše začalo covidem a seriálovým hitem Netflixu, Dámským gambitem. Tato série se dočkala nečekaného úspěchu. To lze připsat jak kvalitám předlohy, tak profesionálnímu zpracování, hereckým výkonům, ale i dnes populárním tématům, jako je ženská emancipace. Seriál zároveň nepostrádal napětí či romantickou zápletku. Trefil se zkrátka do vkusu dnešního diváka a do správné doby, která byla hladová po nových a neotřelých příbězích.

Druhým dílkem do skládačky byla již zmiňovaná pandemie. Jednou z možností, jak zabít čas v nekonečných lockdownech, byly i šachy. Hra, která je nenáročná na hardware a dá se hrát v jakémkoli prohlížeči. Hra chytlavá a lehce pochopitelná, zároveň ale nabízející široké možnosti a též množství „herních režimů“. Chcete si zahrát 5ti minutovou rychlovku? Není problém. Chcete promýšlet několik tahů dopředu a vše si pečlivě naplánovat? Jsou zde korespondenční šachy, kdy máte na tah klidně 24 hodin. Nebaví vás hrát proti lidem? Ok, můžete to zkusit proti počítači. Unavují vás stále ta samá zahájení? Pak zkuste Fisherovy šachy, pojmenované po asi nejúspěšnějším hráči z USA. V nich se hlavní figury jako královna, věže, střelci a koně náhodně rozmístí ve své řadě. Studium zahájení je vám tak na nic. Možností je zkrátka mnoho a snad každý si zde vybere to, co mu sedí.

Jenže koronavirus je snad už za námi a Dámský gambit vyšel již před 3 lety. Přesto obliba šachů v online světě nadále roste a v posledních dvou měsících navíc raketovým tempem. Jak je to možné? Opět bude příčin několik. I lidé šachem netknutí mohli nedávno slyšet o velkém šachovém skandálu, kdy nejlepší současný hráč Magnus Carlsen nařkl svého soka Hanse Niemanna z podvádění. To s sebou přineslo mediální bouři a vyvolalo velké pozdvižení nejen v šachovém světě. A jak se říká, i negativní publicita je stále publicita.

Zároveň působí i efekt tzv. sněhové koule. Mobilní aplikace serveru Chess.com se na poměrně dlouhou dobu stala druhou nejstahovanější hrou v americkém App Store. A když na her chtivého uživatele v doporučených aplikacích vykouknou na druhém místě právě šachy, stáhne si je spíše, než kdyby je musel přímo vyhledávat. Tím pádem asi nejpopulárnější šachový web Chess.com překonal v lednu hranici 10 milionů aktivních hráčů oproti 7 milionům v prosinci. Což je nárůst opravdu enormní.

Za popularitou dále stojí i poměrně velké množství zajímavého obsahu ze stran streamerů. YouTube kanál GothamChess má 3,21 milionu odběratelů, velmistr Hikaru Nakamura pak 1,79 milionu. Což už jsou slušná čísla. Přispělo určitě také rozšiřování šachů v komunitě na Twitchi, kde kromě zmíněných kanálů stojí za pozornost třeba sestry Andrea a Alexandra Botez. V neposlední řadě měla úspěch i dnes již legendární fotka Ronalda s Messim nad partií šachů. Když si tuto hru mohou zahrát nejlepší fotbalisté světa, proč by si je nezahrál i Honza z Horní Dolní? Šachy jsou zkrátka pro všechny.

Takřka šílenství vyvolala i lednová akce na Chess.com, kde jste si mohli zahrát proti počítačem ovládaným botům v podobě roztomilých koček. Ano, právě možnost zahrát si s kočkami(!) vedla k masivnímu nárůstu uživatelů. Jestli jde o fakt zábavný nebo spíš smutný, to je již na jinou debatu. Pravdou je, že kočky jsou prostě in.

Z předchozích řádků je patrné i to, kde si lze šachy zahrát. Nejpopulárnější stránkou je server Chess.com. Ten nováčkům, ale i pokročilejším hráčům nabízí asi nejlepší uživatelský komfort. Nejen, že zde naleznete klasická klání proti lidem a počítači, zároveň jsou zde k dispozici další zajímavé nástroje. Chcete se zlepšit a učit se novým trikům? Není problém. Ohromující množství lekcí od všech možných velmistrů nebudete mít šanci projít. Samozřejmostí jsou i analýzy odehraných partií, ale i jejich archiv, cvičení v šachových hlavolamech, hodnocené turnaje apod. Nevýhodou je, že pokud chcete tyto funkce využívat naplno, musíte si připlatit za prémiové členství, jehož cena začíná na 84 Kč měsíčně s prvním týdnem zdarma.

Alternativou je pak server Lichess.org. Zde se žádné placené členství nevyžaduje, všechny nabízené funkce jsou zpřístupněny bezplatně. Na druhou stranu je zdejší rozhraní přeci jen méně intuitivní a přívětivé. Analýzy jsou komplikovanější a pro nováčka hůře pochopitelné. Turnaje, lekce a puzzle zde však najdete také. Pokud tedy hledáte alternativu ke komerčnějšímu Chess.com, pak je Lichess tou správnou volbou. Oba hlavní servery potěší našince i tím, že základní menu a hlavní prvky jsou zde přeloženy do češtiny. Avšak u článků a lekcí už budete potřebovat angličtinu. Za menší servery jmenujme ještě play.chessbase.com, který ale působí oproti výše zmíněným jako chudší příbuzný.

A co vy? Také jste propadli hře v šachy? A pokud ano, na jaké platformě hrajete? Jestli chcete vyzvat k duelu redaktora Doupěte, mrkněte do obrázků na můj nick.