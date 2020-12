Sackboy: A Big Adventure - příjemná hopsačka s panáčky | Recenze

Co baví Skvělý level design

Využití nových funkcí

Roztomilé zpracování

Skvěle ukryté předměty

Stupňující se obtížnost Co vadí Zatím chybí online multiplayer

Příběh je jen kulisou 8 /10 Hodnocení

Oblíbený hadrový panáček Sackboy se vrací v novém dobrodružství, které tentokrát nemají na starosti vývojáři z Media Molecule. Místo toho se roztomilé hopsačky ujalo studio Sumo Digital a velké Sackboyovo dobrodružství rozhodně neztrácí nic z kouzla Little Big Planet. Právě tuto hru si velká část fanoušků oblíbila na předcházejících generacích Playstationu a ačkoliv Sackboy tentokrát nedisponuje propracovanými editory, můžete se spolehnout, že i tak si s ním užijete dost zábavy.

Z nápadosvěta do pracovního táboru

Sackboy i jeho kamarádi si užívají příjemného dne, během kterého se snad ani nedá dělat nic jiného než si užívat venku hromadu zábavy a relaxu. Jak už to tak bývá, přesně takový nádherný den ale musí narušit nějaký zlověstný padouch. V našem případě Vex. Tento záporák se rozhodl, že si Nápadosvět kompletně podmaní a donutí jeho obyvatele, aby pro něj pracovali. Naštěstí se mu nepodaří pochytat všechny a Sackboy se tak může vydat na další velké dobrodružství, během něhož navštíví různé světy, aby mohl Vexe porazit a zachránit své přátele. Celkově je příběh spíše takovým dokreslením pozadí jednotlivých světů, než nějakým stěžejním pilířem hry, se kterým by se vývojáři piplali.



Bossové jsou spíše zpestřením než výzvou

Příběhová linka se skládá z pěti různorodých světů s velkým výběrem úrovní, výzev a dalších úkolů, jimiž musí Sackboy projít, aby byl dost silný na záchranu svých přátel před Vexem. V každé úrovni můžete posbírat určitý počet kuliček, které vám následně otevírají přístup do nových světů. V každém z nich vás čeká řada levelů, každý tematicky úplně jinak zaměřený. Hra v nich výborně pracuje s roztomilým světem jaký známe z Little Big Planet a zároveň vás staví před většinou ne úplně náročnou výzvu. Tou se hra stává až ve chvíli, kdy chcete posbírat opravdu všechno.

V každé úrovni můžete posbírat určitý počet kuliček, které vám následně otevírají přístup do nových světů

Pokud budete usilovat o stoprocentní průchod, můžete se těšit na opravdu zapeklité momenty, kdy se budete jenom škrábat na hlavě a přemýšlet, kam to mohli ti vývojáři ten poslední předmět, co vám chybí schovat. Hledání jsem si nesmírně užíval a některé schovky byly opravdu důmyslné, jiné naopak na první pohled jasné. Nikdy si tak hráč nebude v Sackboyově kůži připadat jako slepý neschopa, ale odměna za věnování pozornosti detailům je velmi sladká.



Příběh hry si na nic nehraje, je jednoduchý a nenáročný

Kromě klasických úrovní před vás hra bude stavět také úkoly v podobě výzev pleteného rytíře, které prověří především vaši dovednost rychle reagovat, přizpůsobovat se a bezchybně skákat či jinak se vyhýbat nebezpeční, které vás stíhá. Podle času potom můžete získat jednu z medailí a podle medailí vám bude udělen také určitý počet tolik potřebných kuliček.

Dalším kouskem ve vašem inventáři, budou rolničky, jejichž sběr vám umožní si v obchodě u Zum Zuma zakoupit nejrůznější oblečky a další estetická vylepšení vašeho hadrového panáčka. Díky tomu budete moci úrovněmi proskákat třeba jako Elvis, démon nebo třeba mexický wrestlingový zápasník. Možností je spousta a jsem si jistý, že každý si vybere. Sbírat tyto cennosti můžete přímo v úrovních, nebo ve speciálních Zum Zumových výzvách, které vaši pomyslnou peněženku nechají rolničkami jenom přetékat.

Hra má také do budoucna disponovat online multiplayerem, který ale momentálně chybí. Pokud tak nemáte k dispozici parťáka, který by se do hry s vámi vrhnul přímo u vás doma, budete bohužel muset ještě chvíli počkat, než se vydáte do světa kooperačních úrovní.

Arzenál jako z akčňáku

Ačkoliv se Sackboy jeví jenom jako roztomilý bochánek vycpané látky, jehož mimiku utváří stehy a knoflíčky, nemusí se ani trochu stydět za svoji výzbroj, která ho provází jednotlivými úrovněmi. Ne vždy slouží vyloženě k likvidaci nepřátel, ale celkově je výbava dostatečně bohatá na to, aby udržela v hratelnosti příjemnou rozmanitost a hra tak nepřestávala bavit i po dlouhých hodinách.



V úrovních budete plnit spoustu dílčích úkolů

Rozmanité pomůcky jsou dostupné vždy pouze v určitých levelech, takže zde nedochází k žádnému zvyšování úrovní vaší postavy a podobně. Hra místo toho sází na to, že vám potřebné dovednosti dá k dispozici v každé úrovni. Vystřídáte tak raketové boty, deštník pomáhající vám pomaleji padat, nebo třeba bumerang, jehož pomocí si můžete proklestit cestu veškerým plevelem i přes jakékoliv nepřátele. Jinde si zase musíte namočit nožky do lepkavé tekutiny, abyste mohli chodit i po zdech. Nejdůležitější ovšem je, že jednotlivé dovednosti a hratelnostní prvky prakticky nikdy nemají pouze jedno využití. Hra vás nutí nápaditě používat své schopnosti a stavět se k problémům kreativně.

Nejdůležitější ovšem je, že jednotlivé dovednosti a hratelnostní prvky prakticky nikdy nemají pouze jedno využití

Když už se bavíme o likvidaci nepřátel, pojďme se na ně podívat trošku podrobněji. Čeká vás totiž ne úplně rozmanitá řada nepřátel, kteří postupem času budou prodělávat drobné upgrady. Celkově poměrně jednotvárné zneškodňování všemožné havěti roztomilého světa ale nedělá hře na kráse žádné velké vady. Hlavní zde totiž je celková zábavnost úrovní, takže slabší nepřátelé a bossové nejsou nijak zásadním problémem.

Šikovné využití hudby

Ještě se mi v recenzi nestalo, že bych se zaměřil přímo na hudební doprovod hry a už vůbec ne u titulu, který by ji nepoužíval, jako hlavní herní prvek. U Sackboye je ale práce s hudbou v jednotlivých úrovních tak nápaditá, krásně provedená a dokonale sladěná s herním prostředím, že se mu prostě nelze nevěnovat a nevypíchnout tento aspekt hry jako jeden ze střípků mozaiky, který její kvalitu vyzdvihuje o kus výše.



Tuto obrazovku často neuvidíte, Sackboy je jasnou oddechovkou

Ve velké části úrovní totiž prostě a jednoduše žije všechno kolem vás s hudbou. Okolní tvorečkové, někdy i nepřátelé a další více či méně živé prvky úrovní se hýbou do rytmu hudby. Přechody mezi částmi úrovně jsou doplněné přesně danou částí skladby, která navíc nebývá jen tak ledajaká. Narazíte zde na mnohdy časem prověřené hitovky od známých interpretů, které celé úrovni dodávají opravdu osobitý a dají vám zavzpomínat na časy, kdy tyto písně sbíraly úspěchy ve světových hitparádách.

Na next-gen si tu nehrajeme, ale...

Graficky Sackboy rozhodně nenastavuje nějaký nový next-gen standard pro hopsačky. Na to ostatně Little Big Planet nikdy nebylo, ale rozhodně je zde vidět posun. Úrovně jsou nádherně nasvícené, hrají všemi barvami a využívají hromadu speciálních efektů, často budete koukat na hromadu konfetů, ohňostrojů a dalších doplňků které dělají úrovně ještě spektakulárnější.

Co ale k next-genu už tak nějak začíná u PlayStationu patřit je, že se využívají funkce Dualsense ovladače a to dělá Sackboy výborně. Z her, které jsem na PS5 měl v rukou jde zatím o to nejlepší použití těchto možností, pokud nepočítáme Astro's Playroom, které k demonstraci možností ovladače bylo přímo navrženo. Při pobíhání skrze travnatý povrch, zde suplovaný něčím jako koberec, cítíte jemňoučké vibrace. Pokud se vám nepoštěstí nějakou překážku přeskočit a váš hadráčkový hrdina spadne do propasti, uslyšíte z ovladače jeho křik a vezte, že to není příjemný pocit. A pokud zvedáte nebo taháte za předměty, můžete v adaptivních triggerech cítit, že jdou zmáčknout obtížněji kvůli váze předmětu.