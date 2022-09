Sackboy: A Big Adventure má koncem října vyjít na PC. Trailer se předčasně objevil na jednom z kanálů PlayStationu

PlayStation se nijak netají tím, že hodlá pokračovat ve vydávání svých exkluzivních her na PC. Do tohoto výčtu se 27. října přidá i Sackboy: A Big Adventure, což je volné pokračování slavné série skákaček LittleBigPlanet. Na PC si ho budete moci zahrát ve 4K při 120 snímcích za vteřinu, pokud na to máte dostatečně silný stroj. Nebude chybět ani podpora širokoúhlých monitorů.

Na hlavních kanálech PlayStationu toto oznámení zatím nenajdete. Trailer se už v ranních hodinách objevil na oficiálním latinskoamerickém YouTube kanále. Jak ale správně poznamenává jeden z komentujících na Redditu, není to žádná chyba. Podobně to bylo i při oznamování God of War a dalších titulů, které se chystaly na PC. S oznámením od evropského PlayStationu nejspíš můžeme počítat ještě v průběhu dneška.

Sackboy se v jeho velkém dobrodružství musí postavit Vexovi, což je záporák stvořený ze strachu a chaosu. Musí ho zastavit dřív, než se mu podaří dokončit svého Kazisvěta. Čeká ho výprava celým světem, aby naplnil proroctví o řádu pletených rytířů.