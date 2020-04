Saints Row IV: Re-elected - jak nebýt prezidentem | Recenze Switch verze

Co baví Pohyb po městě

Nebere se vážně

Zábavná hratelnost Co vadí Propady FPS

Časté padání hry

Problémy s přístupem k DLC obsahu 4 /10 Hodnocení

Saints Row se od ostatních městských akcí odlišuje především tím, že se v žádném ohledu nebere vážně. Této tradice se studio Volition drží už od prvního dílu, takže ani čtvrtý díl, kde si zahrajete za prezidenta USA se superschopnostmi, zatímco Zemi napadne mimozemská hrozba, není výjimkou.

Pro začátek běžná připomínka toho, že v této recenzi hodnotíme technický stav portu a ne hru jako takovou. Pokud máte zájem přímo o recenzi hry, neváhejte zamířit na link níže. Teď ale zpět ke Switchi.

Jak už to u těchto portů bývá zvykem, ani Saints Row IV neuniklo snížení grafických nastavení, aby to tato konzole po stránce výkonu zvládala. Na první pohled jsou viditelné hlavně neostrosti na hranách modelů. Může se zdát, že i textury jsou na tom znatelně hůř, ale to je především kvůli sníženému rozlišení. Ani při vydání původní verze nevypadalo Saints Row IV nijak zázračně.



Kvalita grafika samozřejmě musela ustoupit, aby to Switch zvládal

Když už byla řeč o rozlišení, v tomto ohledu máte dvě možnosti nastavení. Buď necháte rozlišení stabilní, ale během hraní můžete narazit na propady snímků za vteřinu. Oproti tomu je tady ještě možnost dynamického rozlišení, kterou používá celá řada her na Switchi a v některých případech je využita tak dobře, že změny při hraní ani nepostřehnete.



Jinak se stále jedná o starou dobrou městskou akci

Druhou možnost tedy zvolte v případě, pokud vám občasný pokles rozlišení nevadí. Sám jsem většinu času využíval právě dynamického rozlišení, ale ani tak to s FPS nebylo v některých pasážích slavné. Především v akčních scénách na otevřeném prostranství klesaly hluboko pod hranici 30.

V interierech a při pohybu ve městě naštěstí hra běží pěkně plynule. Na její ovládání je třeba si chvíli zvykat. Alespoň při míření vám trochu pomůže pohybové ovládání. Pokud ale přímo se zbraní nemíříte, tak ovládání přechází pouze na analogové páčky. Netrvá to dlouho a máte v ruce jak střílení, tak pohyb po městě, který je díky super schopnostem dost snadný. Po úvodních misích tak do aut, která se ovládají výborně, skoro vůbec nenasednete. Proč to taky dělat, když se stačí rozběhnout, párkrát poskočit a jste na místě určení mnohem rychleji?



Superschopnosti je radost používat, mnohem více než dopravní prostředky

Pohybové ovládání při míření zbraněmi je jediná věc, kdy vývojáři využili některou z unikátních vlastností Switche. Dotykové ovládání by tady jen málokdy našlo využití. Snad jen při pohybu v nabídkách menu, ale s tím hra ani v současném stavu nemá problém. S češtinou také nepočítejte. Přeci jen ani původní verze se překladu nedočkaly, takže se nedivím, že ho nenajdete ani na Switchi.

"Po úvodních misích do aut skoro vůbec nenasednete. Proč to taky dělat, když se stačí rozběhnout, párkrát poskočit a jste na místě určení mnohem rychleji?"

Jak již bylo zmíněno, Saints Row IV na Switch přichází v Re-Elected edici, která mimo pár vylepšení zahrnuje i veškerá DLC, která pro tento díl kdy vyšla. Do toho spadají například nové obleky pro hlavní postavu, nové zbraně a také nechybí ani dodatečná porce misí. Celkem tak se základní hrou dostanete 25 DLC balíčků. Někteří hráči ale s přístupem k doplňkovému obsahu mají problém. Zatím není jasný důvod, proč se tak děje, ale vývojáři by rozhodně co nejrychleji měli zapracovat na řešení. Osobně jsem ale měl o něco závažnější problém.



Saints Row IV není na Switchi v tom nejlepším technickém stavu

Na Doupěti už jsme měli několik špatně udělaných portů pro Switch, ale ještě u žádného z nich se mi nestalo, že by mi hra spadla do menu konzole. Jak tak přemýšlím, Saints Row IV je vůbec první hra, u které se mi něco takového stalo. Bohužel to nebyla žádná ojedinělá událost. Dělo se to zpravidla při spuštění hry, kdy se na obrazovce upozorňuje, že hra využívá automatické ukládání. Poté se objeví chybová hláška a dál už se nedostanete. Pokud se vám něco takového bude stávat, tak reinstalace hry nepomůže. Jediným řešením, které se mi osvědčilo, je před zapnutím hry přímo v konzoli zapnout Flight mód, hru spustit a po načtení do hlavního menu ho zase můžete vypnout. Následně by se hra měla načítat bez problémů.

"Jak tak přemýšlím, Saints Row IV je vůbec první hra, která mi nejednou spadla do systému konzole."

Pokud by se vývojáři vyvarovali výše zmiňovaných problémů, Saints Row IV bych vřele doporučil hráčům, kteří rádi blbnou ve městských akcích, protože na Switchi zkrátka takových moc nenajdete a Saints Row je i přes jeho neduhy zábavnou hrou. Vzhledem k tomu, jak to aktuálně se hrou vypadá, bych ale raději sáhl po třetím díle, který na Switchi také vyšel v kompletní edici a podle ohlasů hráčů ho takové technické trable nepotkaly. Samozřejmě se to se čtyřkou může zlepšit s příchodem dalších patchů, ale v současnosti berte zřetel na to, že to s ní zkrátka není ideální.