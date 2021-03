Samurajskou akci Ghost of Tsushima dokončila až polovina hráčů

Ghost of Tsushima je vážně pohlcující hrou, která dokáže hráče chytnout a nepustit. Dokazuje to i fakt, že se jí podařilo více než polovinu hráčů přesvědčit k tomu, aby ji kompletně dokončili, což je u titulu s otevřeným světem vynikající výkon. V rámci PS4 her jde dokonce o druhý nejlepší počin v této kategorii, který překonal pouze Marvel’s Spider-Man. Ghost of Tsushima dokončilo 50,2% hráčů, u Spider-Mana to bylo o šest desetin procenta více. Na třetím místě je potom Assassin’s Creed Origins s ohromným odstupem, kdy hru dohrálo "pouze" 38,2% hráčů.

Ghost of Tsushima tak v dalším ohledu potvrzuje, že jde o mistrovský kousek, který se řadí ke zlatým hřebům toho, co jsme mohli hrát na Playstationu 4. Není divu, že se i přes exkluzivitu pro jednu konzoli podařilo prodat přes pět milionů kopií hry a posbírat šest nominací v anketě Game of the Year, kde však bodovalo především The Last of Us 2. Studio Sucker Punch si tak může mnout ruce nad tím, jak skvěle se opět fanouškům připomnělo. Hráli jste už Ghost of Tsushima?