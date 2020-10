SanDisk Extreme Pro Portable: rychlé SSD na cesty i na hry | Recenze

Co baví Pěkný a odolný design

Výborná rychlost Co vadí Vyšší cena

Odhalený USB port 9 /10 Hodnocení

SanDisk není na poli úložišť a disků žádným nováčkem, už léta nás zásobuje kvalitním hardwarem a my jsme se měli možnost nyní podívat na zoubek nejnovějšímu SSD disku do nepohody z řady Extreme Pro. Jak již název napovídá, disk kombinuje skvělý výkon především s velmi odolnou konstrukcí, která se hodí adrenalinovým fotografům i hráčům na cestách.

Jde o nástupce odcházející generace, který se snaží vylepšit to málo, co v tomto segmentu potřebuje. Krok vpřed zaznamenala především kvalita materiálů a vnitřnosti, které řadí recenzovaný kousek k jedním z nejrychlejších SSD disků na trhu. To vše má ale svou cenu.

Gumový stylař

Pokud byste položili vedle sebe recenzovanou novinku a starší generaci disku, rozdíl byste zaznamenali jen minimální. Už po prvním osahání je však cítit posun vpřed. Disk působí díky využitým materiálům mnohem hodnotněji a kvalitněji. Na rozdíl od staršího bratříčka se tu nešetřilo hliníkem a kvalitním konstrastovaným materiálem s gumovým povrchem, které působí velmi příjemně a odolně. Hliníková lišta lemuje celý obvod disku a tvoří i zdířku v horní části, díky které lze disk zavěsit například na klíče nebo na háček. Líbí se mi také kontrast barev, tmavě asfaltová barva se kombinuje se sytě oranživým hliníkem a disk prostě vypadá skvěle. Na jinak hladkém těle už pak najdete jen logo výrobce.



Novinka se od předchůdce liší jen minimálně, hodnotnější materiály potěší

Disk je dle výrobce velmi odolný vůči nárazům, oděrkám a dalšímu fyzickému násilí, což potěší především aktivní cestovatele. Nechybí certifikát IP55, disk je tedy odolný vůči prachu a vodě, i když v tomto případě spíše cákancům a vylití pití. Skákat do bazénu bych s diskem opravdu nedoporučoval. To vše z něj dělá ideálního pomocníka především pro např. adrenalinové fotografy a další uživatele, kteří mají aktivní životní styl a potřebují disk s velkou kapacitou, který něco vydrží. I pro hráče, kteří často cestují jde ale o skvělou volbu, aby se v batohu s dalším hardwarem omylem nepoškodil. SanDisk vydrží opravdu hodně.



Na fotky, hry a videa. SanDisk přechroustá všechno

V dolní části naleznete vlastně jen jeden USB-C port, kterým lze disk připojit k počítači a dalším zařízením. Vzhledem k odolné konstrukce mi tu rozhodně chyběla nějaká chytrá krytka portu, aby se tam jen tak nedostala voda či prach. V tomto případě musíte dávat pozor a port patřičně vyčistit a vysušit, než jej začnete někam připojovat. Také bych uvítal malou diodu, signalizující připojení k počítači. Na druhou stranu, čím více technologií a udělátek, tím více šancí, že se něco pokazí. Extreme Pro je zkrátka velmi praktickým diskem, který si na nich nehraje a odře veškerou práci poctivě.

Technické specifikace Typ úložiště : SSD (Externí)

: SSD (Externí) Rozhraní : USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)

: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Rychlost čtení : až 1050 MB/s

: až 1050 MB/s Rychlost zápisu : až 1050 MB/s

: až 1050 MB/s Hmotnost : 79g

: 79g Kompatibilita : PC, Mac, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X

: PC, Mac, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X Cena a kapacita: 3799 Kč (500GB), 5299 Kč (1TB), 10 799 Kč (2TB)

V balení s diskem naleznete také dva kabely - USB-A a USB-C pro širší možnosti připojení. I zde je trochu škoda, že výrobce nezvolil kombinovaný kabel s oběma konektory, aby člověk nemusel zbytečně tahat s sebou dva samostatné kabely a riskovat, že se jeden z nich ztratí. Je to maličkost, ale genialita se skrývá v detailech.

Rychlost za všech okolností

Kde SanDisk Extreme Pro opravdu září je výkon a rychlost. Disk používá rozhraní USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) a výrobce udává maximální rychlost čtení i zápisu na hranici 1050 Mb/s. My jsme se v našich testech v čele s CrystalDiskMark dostali na hranici těsně pod 900 Mb/s, což je výborný výsledek. Především s přihlédnutím k tomu, že dříve testovaný disk WD Black P50, u kterého je výrobcem udávaná rychlost dokonce 2000 Mb/s, se dostal na víceméně stejnou hranici. I když tam bylo omezení především rozhraní, alespoň prozatím.



Zleva SanDisk Extreme Pro, Verbatim SSD a WD Black P50



S kopírováním množství různých souborů najednou nemá disk nejmenší problém

Disk dokáže přechroustat opravdu všechno a bylo jedno, co přesně jsme potřebovali na úložiště dostat. Téměř stejná rychlost se týkala fotografií, videí, větších filmů i komplikovaných herních složek se spoustou menších i větších souborů. SanDisk pracuje velmi vyrovnaně a hbitě téměř nezávisle na situaci, což je přesně to, co jsme od něj očekávali.



Potěší zdířka pro zavěšení, naopak nepotěší absence krytky pro USB port

Vzhledem k využitému rozhraní nové generace je disk také připraven na příhod konzolí nové generace, takže jsme moc zvědaví, jak si poradí s přenosem herních dat na PS5 a Xbox Series X, o čemž vás samozřejmě budeme informovat v aktualizaci této recenze. Disk lze skvěle využít i na současných konzolích, které si jej přeformátují podle potřeby a takové hry instalované z PS4 přímo na SSD doznaly rapidního zlepšení v nahrávacích časech a celkově rychlosti práce se soubory. V tuto chvíli je na disku mimo jiné přibalen ještě software SecureAccess pro vyšší zabezpečení veškerých dat na disku, které lze schovat za šifrování a heslo.