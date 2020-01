Sbohem "For the Players"? Playstation prý chystá nový slogan pro PS5

Odhalení Playstationu 5 je za rohem a Sony chce hráče lákat kromě hardwaru a exkluzivit i novým sloganem. Až doposud se Sony drželo jednoduchého "For the Players", které zaznělo vždy po kratičké znělce. Podle nejnovějších informací se ale nyní slogan změní na "It's time to play". Tuto změnu už hráči očekávají nějakou chvíli, protože se objevila i na seznamu toho, co bychom měli o PS5 doposud vědět na serveru 4Chan, který byl později smazán. Příchod tohoto sloganu indikuje také reklama PlayStationu z listopadu, která ho jako první oficiálně použila.

Kromě sloganu se v údajném úniku na 4chanu objevily také další informace jako specifikace, cena či datum uvedení na trh. Kolik z těchto informací ale nakonec bude pravdivých si budeme moci ověřit až za pár měsíců.

PS5 odhalení naplánováno na 5. února 2020

PS5 uvedení na trh v říjnu 2020

PS5 cena bude 499 euro

PS5 launch tituly: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon’s Souls Remastered, Godfall, Legendz (nová IP od Sony Santa Monica Studio)

Hry, které budou odhaleny s PS5: pokračování Horizon: Zero Dawn, pokračování Marvel’s Spider-Man, nová sci-fi IP od Naughty Dog, nová IP od SIE Japan, nová IP od London Studio, Final Fantasy XVI, nový Resident Evil

PS5 specifikace: “téměr stejné” jako Xbox Series X, únik tvrdí, že Series X je dražší než PS5, PS5 má být silnější než slabší verze Xboxu “Lockhart”

PS5 nový slogan “It’s time to play"

