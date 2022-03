Scalar je cloud od Ubisoftu, který pomůže vytvořit obří světy s velkým počtem hráčů

Moderní technologie se neustále vyvíjí a my tu máme novou generaci konzolí, která udělá grafiku ještě hezčí a načítání ještě rychlejší. Technologie se ale neustále překonávají a jestli něco opravdu potřebujeme, pak je to možnost mít velké světy s ještě větším počtem hráčů. Tomu by mohla pomoci cloudová technologie Scalar, kterou vyvíjí Ubisoft.

Ubisoft odkládá předělávku The Settlers. Může za to špatná odezva fanoušků

Díky ní by mohli vývojáři z celého světa tvořit ve svých hrách mnohem větší otevřené světě naplněné stovkami hráčů, aniž by byli závislí na hardwaru uživatelů. Scalar bere komponenty a systémy tradičních enginů a převádí je na mikroservery v cloudu, což dává vývojářům potenciálně neomezené možnosti. Místo toho, aby studia pracovala s daným hardwarem a jeho limitacemi, budou se moci zcela soustředit na kreativní aspekt projektu a čeho chtějí v dané hře dosáhnout.

Technologie má celou řadu dalších výhod, jako například možnost upravovat a vylepšovat hru bez nutnosti do ni přímo zasahovat. To znamená, že online hry nebudou muset odstavovat servery a nebudou vyžadovat tradiční aktualizace, vše se bude dělat za běhu.

První studio, které tuto technologii využije je Ubisoft Stockholm, který pracuje na zbrusu nové herní značce.