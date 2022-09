Scarlet Deer Inn je nová česká adventura s vyšívanou grafikou. Inspiruje se slovanským folklórem

Dvojčlenné studio Attu Games nám představilo svoji novinku v prvním videu.

Attu Games nás naposledy okouzlilo v roce 2019 s metroidvanií Feudal Alloy, ve které jsme v roli robota s rybkou v hlavě šli po stopách banditů. Novinka Scarlet Deer Inn pracuje s úplně jiným zasazením i žánrem. Na první pohled nás zaujala hlavně svojí grafikou. Všechny postavy, zvířata a další podivuhodná stvoření, která potkáte, vznikly vyšíváním.

V hlavní roli příběhu je Eliška, která se stará o své dvě děti. Z běžného života ji vytrhne tragédie, kvůli které se musí vydat do míst, kam by se ještě nedávno neodvážila vkročit. To je zatím vše, co nám tvůrci k zápletce sdělili. Nebezpečné bude hlavně podzemí, kde bude naší jedinou záchranou louč.

Na projektu opět pracuje manželský pár, který tvoří Attu Games, a vše se pokouší dělat sami včetně již zmíněné animace nebo hudby. Inspirací pro Scarlet Deer Inn prý byly filmy studia Ghibli a svět herního Zaklínače. Datum vydání zatím neznáme a v traileru nejsou zmíněny ani platformy, na které hra zamíří. Už nyní si ji každopádně můžete přidat do seznamu přání na Steamu.

Zdroj: Attu Games, Steam