Scénárista Mass Effectu opustil BioWare, protože se z něj stával korporát

Se studiem BioWare to jde s kopce už pěknou řádku let, o tom není pochyb a toho jsou si všichni vědomi. Celou dobu ale nemáme úplně přesný obrázek o tom, proč se tak stalo a kdo za to vlastně může. Až doteď. Drew Karpyshyn, vedoucí scénárista první dvou dílů sci-fi série Mass Effect, Jade Empire či série KOTOR, se totiž rozpovídal o důvodech svého odchodu ze studia.

"Ve videoherní branži jsem už přes dvacet let. Když jsem začínal v BioWare, všechno bylo nové a zajímavé. Byla to práce snů - talentovaní lidé spolupracující na vývoji epických her," řekl Karpyshyn na svých stránkách. "Jak se však studio stávalo větší a uznávanější, věci se změnily. Stal se z nás spíše korporát. Měli jsme méně možností vyvíjet to, co jsme milovali, a byli jsme tlačeni spíše na vývoj her podle výzkumů trhu a finančních výsledků."

Z projektů plných kreativity a revoluce se tak stávala jen další obyčejná práce a Drew se tak přidal ke svým kolegům Jamesovi Ohlsonovi a Chadovi Robertsonovi ve studiu Archetype Entertainment, která pro nás kutí zbrusu nové sci-fi RPG dobrodružství.