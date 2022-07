Scénáristka Deus Ex a Guardians of the Galaxy se přidává do týmu BioWare

Nový Mass Effect a Dragon Age dostávají posilu?

BioWare získal do svého týmu další cennou posilu. Jedná se o vedoucí scénáristku studia Eidos Montreal Mary DeMarle, která se podílela na takových titulech jako Deus Ex nebo čerstvě Marvel's Guardians of the Galaxy, kteří získali cenu za nejlepší scénář.

Ačkoliv její role zatím není přesně známá, je vysoce pravděpodobné, že se bude podílet na nadcházejících titulech studia, jako je Dragon Age Dreadwolf a nový Mass Effect, aby projektům dodala patřičnou jiskru.

"Během mnoha let v herní branži jsem věděla, že je příběh často podřazen hratelnosti," komentovala situaci DeMarle. "Ale pokud rozumím hře a pocitům, které se u hráčů snažím evokovat, pak mohu pochopit hratelnost a jak tyto dvě části spolupracují, aby posouvaly příběh vpřed a posilovaly to, co potřebuje donést hráčům hratelnost samotná."