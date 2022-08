Další opozdilec do počtu.

Vypadá to, že odkladů ještě stále není konec. Po celé plejádě her se k opozdilcům přidává také očekávané pokračování skvělého sci-fi Deliver Us Moon. Deliver Us Mars je duchovním nástupcem, které rozšíří univerzum značky a pošle nás z rodného Měsíce trošku dále do vesmíru.

Titul měl dorazit už koncem letošního září, nakonec se odkládá až na 2. února 2023, kdy vyjde pro PC a obě generace konzolí.